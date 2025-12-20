Džabari Parker se rasplakao pred kamerama: Ovako je reagovao na jedno pitanje u svlačionici

Džabari Parker plakao je u Barseloni kada su ga novinari pitali za život van Amerike i kako se snalazi u Evropi. Novinar je morao da prekine intervju.

Džabari Parker (30) glavna je tema u Partizanu, mada i šire. Najplaćeniji je igrač crno-bijelih dobio je 2,5 miliona dolara i ne pokazuje ni blizu tako dobre partije koje bi opravdale uloženi novac. U ubjedljivom porazu od Žalgirisa (109:68) je igrao nešto više od sedam minuta i za to vrijeme je napravio skandal pošto je odbio da skoči za loptu.

Na društvenim mrežama počeo je da se širi i jedan snimak koji je nastao prije više od godinu dana u Barseloni. Tada se usred intervjua rasplakao. Nije mogao da iskontroliše emocije kada ga je novinar pitao kako se snalazi van svoje domovine i kako mu je van Amerike.

Džabari je zastao, stavio ruku na oči i nedugo zatim počeo da plače. Novinar je nekoliko puta pokušao da ga pita da li je okej i da li mogu da nastave sa razgovorom, pa je onda odlučio da samo prekine intervju i da skloni kameru.

Novinar: Generalno, šta bi rekao o prvoj sezoni van Amerike?

Džabari: Da, ovaj...

Novinar: Pričamo i o životu i o košarci?

Džabari bez odgovora, stavlja ruku preko usta.

Novinar: Dečko, šta nije u redu?

Džabari i dalje bez odgovora.

Novinar: Da li si okej?

Džabari uzdiše i nema odgovor.

Novinar: Da li želiš da prekinemo? Hajde da pričamo kasnije.

"Među najboljima sam u Evropi, hoću da igram"

Poslije utakmice sa Virtusom, a pred put u Kaunas Džabari Parker je pričao sa srpskim medijima u Areni i naglasio da mu je cilj da igra i da je to jedino šta želi, u Partizanu ili negdje drugdje.

"Najvažnije je da igram, zar ne? Znate za šta sam sve sposoban, znate da sam jedan od najboljih igrača u Evropi. Tamo gdje mogu da igram - tamo želi mda budem. Bilo da je to ovdje ili negdje drugdje. Moram da razmišljam o svojoj budućnosti", poručio je Parker.