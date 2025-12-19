logo
"Parkera sam izgubio zbog Partizana": Džabari je bio idealno pojačanje za Hapoel

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Džabari Parker ljetos je bio na meti Hapoela, a predsjednik kluba Ofer Janaj je priznao tada da ga je želio u timu i da mu ga je Partizan uzeo.

Džabari Parker trebalo da pređe u Hapoel Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia / Youtube/ IPESE/Printscreen

Džabari Parker je jedna od glavnih tema u Partizanu. Ostoja Mijailović je potvrdio da ima ugovor od 2,5 miliona evra po sezoni i da igra daleko ispod očekivanja. Otvoreno se priča i o njegovom mogućem odlasku, mada je malo nedostajalo da uopšte ne dođe u Partizan.

Tokom ljeta je za njegove usluge bio zainteresovan i Hapoel iz Tel Aviva. O tome je pričao predsjednik kluba Ofer Janaj koji je priznao da ga je htio i da je na kraju ipak završio kod Željka Obradovića.

"Loni Voker nam je bio alternativa ako ne dođe Vasa Micić, htjeli smo Najdžela Hejsa-Dejvisa i Davisa Bertansa. Evroliga je ove sezone odlična, srpski timovi napravili su nekoliko fenomenalnih poteza. Džabari Parker trebalo je da bude moja četvorka sa šutem, ali sam ga izgubio zbog Partizana", nasmijao se Janaj u intervjuu za "Telesport" koji je dao ljetos.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

U istom tom intervjuu je predsednik Hapoela pričao i o dolasku Vase Micića.

"Ukrasti takvog igrača od Reala, Olimpijakosa i Fenerbahčea je ogromna stvar. Nadam se i da će Evroliga da me sasluša i da mi dozvoli da unaprijedim evrposku košarku, postoji mnogo prostora za napredak. Vasa i ja smo imali mističan momenat. Imao sam poziv sa njim i agentom, djelovalo je da ne ide u dobrom pravcu, razlika u idejama bila je ogromna i očigledna. Na kraju sam im rekao da sam u pojedinim dijelovima razgovora imao ogromnu intuiciju, kao proročanstvo, da sam jasno vidio budućnost. Nekoliko puta u životu mi se to desilo i pomoglo mi je da izgradim kompaniju. Poslije razgovora mi je bilo jasno da Vasa ne dolazi u Hapoel. Međutim, poslije svega toga smo završili pregovore i Micić me je podsjetio na tu viziju i rekao mi da je njegova supruga imala san u kom dolazi u Hapoel. Rekao sam mu da je trebalo da mi kaže to ranije, pa da ga manje platim. Šalu na stranu, mislim da je to bilo zapisano u zvijezdama", poručio je Janaj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džabari Parker košarka Evroliga Hapoel Tel Aviv

