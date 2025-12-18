logo
Obrt oko Džabarija Parkera: Otišao s Partizanom u Kaunas, a četvorica ostala u Beogradu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Džabari Parker će biti u sastavu Partizana za meč protiv Žalgirisa, ali ostaje da vidimo hoće li igrati.

dzabari parker igra za partizan protiv zalgirisa Izvor: MN PRESS

KK Partizan nema mnogo vremena za odmor poslije poraza od Virtusa (86:68) i već ide u Litvaniju, na duel sa Žalgirisom (petak, 19.00). I na ovoj utakmici crno-bijele će predvoditi Mirko Ocokoljić, dok će ponovo biti nekoliko igrača na koje neće moći da računa.

Novi na spisku je Tajrik Džouns, čije odsustvo je Ocokoljić najavio poslije poraza od Virtusa. Ostao je u Beogradu i definitivno zbog problema sa povredom zadnje lože, a za sada nije poznato koliko će mu biti potrebno da se vrati na parket.

Zanimljivo, na put u Kaunas krenuo je Džabari Parker. Njega je Ocokoljić svojom odlukom ignorisao na meču protiv Virtusa, na šta je Parker poručio da je jedan od najboljih igrača u Evropi i želi da igra - bilo u Partizanu ili negdje drugdje. Za sada, ipak se čini da će još igrati za Partizan.

Zbog povreda, pored Tajrika Džounsa, neće neće biti ni Mike Murinena, Alekseja Pokuševskog i Karlika Džounsa, dok kao što je poznato nedavno se oporavio i Mitar Bošnjaković i konkurisaće za ovu utakmicu.

Situacija u Partizanu poslije poraza od Virtusa nije dobra i igrači su ponovo izviždani, dok trenutni skor 6-9 ne uliva povjerenje.

