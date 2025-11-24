logo
Partizan odletio u Atinu sa Džabarijem i Vašingtonom: Željkov tim bez trojice na Panatinaikos

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
1

Partizan naredni meč igra sa Panatinaikosom i biće bez tri košarkaša.

Džabari Parker i Dvejn Vašington igraju za Partizan protiv Panatinaikosa Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana pobijedili su Studentski centar i pravo sa meča se spakovali u avion za Atinu. A na meču sa Panatinaikosom Željko Obradović će računati na skoro kompletan tim. 

U avionu su se našli Džabari Parker koji je konačno opet zaigrao, Dvejn Vašington koji je propustio meč sa timom iz Podgorice, kao i Aleksej Pokuševski koji je imao problema na duelu sa Studentskim centrom. 

Sa ekipom u Atinu ide i Uroš Mijailović, što znači da je van konkurencije Mitar Bošnjaković, kao i na duže povrijeđeni Arijan Lakić i Karlik Džouns. Vidjećemo da li će svi koji su krenuli i nastupiti u utorak uveče. 

Partizan je u seriji loših rezultata u Evroligi, od posljednjih pet mečeva dobili su samo Monako na svom terenu, a sada će pokušati da pobegnu sa dna. Trenutno su samo Makabi i Asvel ispod Partizana, a pobjedom u Atini bi se tim Željka Obradovića popeo nekoliko mjesta na tabeli.

Jaaa

Kamo sreće da su odleteli bez Željka

