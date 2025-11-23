Džabari Parker oborio rekord u Partizanu: Izrešetao Studentski centar i podsjetio šta sve može

Džabari Parker odigrao rekordno efikasan meč u crno-bijelom protiv Studentskog centra

Partizan je rutinski pobijedio Studentski centar (94:72) u Beogradskoj areni, u kojoj je Džabari Parker ubacio 28 poena i šest trojki iz sedam pokušaja. Tokom svih 27 minuta u igri Amerikanac je pokazivao koliko je raznovrsan napadač, a povrh toga pokazao je i trud u odbrani, u kojoj se bacao na parket, presjecao dodavanja...

Došao je ovog ljeta kao najveće pojačanje, prethodnih nedjelja odsustvovao i igrao ispod svog nivoa, a u meču protiv Podgoričana nagovijestio je povratak na nivo zbog kojeg je doveden iz Barselone. Priliku da ponovi ovakav nastup imaće u utorak u Evroligi protiv Panatinaikosa, protivnika po mjeri za igrača takve reputacije.

U utakmici koja je zbog problema sa semaforom trajala skoro dva sata, pobjeda Partizana ni u jednom trenutku nije bila dovođena u pitanje. Oporavljeni kapiten Vanja Marinković vratio se na teren kao i Parker i zaigrao u startnoj petorci, a trener Željko Obradović iskoristio je utakmicu da razigra sve igrače.

U prvoj utakmici u ABA ligi poslije 20 dana, svi igrači crno-bijelih upisali su se u strijelce, počev od Džabarija Parkera, pa zaključno sa Tajrikom Džounsom, koji je postigao jedan poen. Gosti su u nekoliko naleta uspijevali da izazovu crno-bijele, ali dok se bližio kraj postavljalo se samo pitanje konačne razlike. Najefikasniji među Podgoričanima bili su plejmejker Matic Rebec i krilni košarkaš Emir Hadžibegović, sa po 15 poena.

Partizan je trijumfom ostvario skor 5-1 i ostao na dvije pobjede zaostatka za vodećim Dubaijem, dok je Studentski centar na učinku 2-6.