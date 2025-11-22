logo
Ergin Ataman napao NBA Evropu: "Hoće da unište našu košarku, nisu spomenuli Partizan i Zvezdu"

Ergin Ataman napao NBA Evropu: "Hoće da unište našu košarku, nisu spomenuli Partizan i Zvezdu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Panatinaikosa i selektor Turske Ergin Ataman istakao je da projekat NBA Evrope želi da uništi evropsku košarku i da ga on ne podržava.

Ergin ataman o nba evropa gdje su zvezda i partizan Izvor: MN PRESS

Nedavno smo prvi put čuli da je Srbija spomenuta u planovima NBA Evrope, mada ne djeluje baš izvjesno da FIBA i NBA imaju u planu srpske klubove za takmičenje koje planiraju da stvore. O tome se sada oglasio Ergin Ataman i zauzeo srpsku stranu. 

Navodno je u planu da ovo novo košarkaško takmičenje krene već 2027. godine, neki evroligaši zbog toga odugovlače sa pregovorima oko ostanka u Evroligi, a sve to je pažljivo ispratio i Ataman.

"Nisam čuo da su predložili ijedan srpski tim. Kako možeš da odbiješ klubove kao što su Partizan i Crvena zvezda? Kako možeš da odbiješ tim sa takvom vrstom košarkaške kulture kakvu ima srpska košarka", rekao je trener Panatinaikosa za "Gazetu".

On se osvrnuo na kompletne planove za pravljenje NBA Evrope i naglasio da NBA ima strah od evropske košarke i evropske publike koja daje potpuno drugačiji ugođaj od one u Americi. 

"Vjerujem da će to uništiti NBA, možda se plaše onoga što se dešava u Evropi – publika u Evropi navija mnogo jače nego u NBA. To je strategija NBA lige da uništi evropsku košarku i da preuzme popularnost. Moramo da budemo ujedinjeni i da zaštitimo kvalitet košarke. Mnoge ekipe u Evropi imaju problema sa budžetima, zato marketing mora da pomogne, a NBA ima veoma dobar marketing",  zaključio je Ergin Ataman.

Šta su rekli o Srbiji?

Izvor: MN PRESS

"Ako ste u Srbiji, Litvaniji, Hrvatskoj, uz druge klubove na tim tržištima. Želimo da svaki tim ima šansu da igra u najboljoj ligi. Biće to najbolja košarkaška liga u Evropi. Ako je u NBA ligi najboljih 450 igrača, onda će u NBA Evropi da bude od 451. do 900.", istakli su u nedavnom obraćanju.

(MONDO)

Tagovi

Ergin Ataman KK Crvena zvezda KK Partizan NBA Evropa

