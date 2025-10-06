Zvezda i Partizan neće igrati NBA Evropu? Hladan tuš za srpske klubove, ovo smeta Amerima

Izgleda da Srbija nije dovoljno interesantno tržište za NBA ligu i za sada Zvezda i Partizan neće dobiti poziv da igraju ovo takmičenje. Zato hoće vještački klubovi iz Pariza i Mančestera.

Sve je izvjesnije da će NBA liga pokrenuti svoje takmičenje u Evropi i da će time pokušati da sruši Evroligu, međutim već sada srpski klubovi su dobili signal da nisu dobrodošli. To se može naslutiti nakon izjave Džordža Ajvazoglua, inače direktora NBA Evrope i Bliskog istoka, koji je u razgovoru za "L'Ekip" rekao da mu naše tržište nije naročito zanimljivo.

"Jedna od stvari koje volim u vezi sa tim kako se ovaj koncept razvija jeste to što, tehnički gledano, nijedno tržište nije isključeno. Ako ti imaš dobar tim koji dobro igra, zaslužićeš svoje mjesto. Rekao bih da su neka tržišta danas isključena zbog samog ekosistema", rekao je Ajvazoglu misleći na tržište Srbije, što znači da poslije godina jurnjave sa Evroligom, sad Zvezdu i Partizan čeka ista priča i sa NBA.

"Ako neka tržišta nisu uključena na početku, to je zato što ćemo početi sa 16 timova. Ali lako mogu da zamislim da će se taj broj povećati, što bi omogućilo drugima da se kasnije priključe...", rekao je Ajvazoglu.

Prema njegovim riječima za sada su razgovori sa potencijalnim klubovima učesnicima NBA Evrope bili odlični, a tu su pregovori i sa Evroligom: "Timovi, investitori, mediji i politički lideri razumeju snagu sporta kao ujedinjujuće sile u vremenima podela i sukoba, kao i njegov pozitivan ekonomski uticaj na grad ili zemlju. Oni ovo vide kao priliku i za Evropu i za lokalne zajednice, tako da smo na prekretnici", dodao je on.

Ko će igrati NBA Evropu?

Očekuje se da će ovo takmičenje krenuti 2026. ili 2027. godine, a za sada se čekaju i učesnici. Osim toga što NBA Evropa želi klubove poput Real Madrida, Barselone, Olimpijakosa, Panatinaikosa i Fenerbahčea, jasno je da će "prođu" imati i Dubai, Pariz, Olimpija Milano, Bajern Minhen...

Na sve to, očekuje se da Pari Sen Žermen i Mančester siti - koji imaju bogate vlasnike iz Emirata i Katara - naprave svoje klubove.