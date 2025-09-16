Više nema dileme, poznato kad startuje NBA Evropa!

Britanci otkrili datum početka projekta NBA Evropa.

Izvor: Ron Jenkins / Getty images / Profimedia/ NBA.com

Novi projekat "NBA Evropa" počeće 2027. godine. To je plan koji je predsjednik FIBA Evrope Horhe Garbahosa nagovijestio tokom nedavnog Eurobasketa, a čiji su detalji isplivali u Velikoj Britaniji.

Tamošnja novoformirana liga obratila se listu "Jorkšir Post" i navela da će svoj početak odložiti do 2027, da bi se podudarila sa početkom novog projekta, NBA Evropa.

"Košarkaška liga Velike Britanije pokrenuće prvu sezonu u septembru 2027 i podudariće se sa prvom sezonom NBA Evrope. Na taj način daće dovoljno vremena Košarkaškom savezu Velike Britanije i košarkaškoj zajednici u Britaniji da se spreme za pokretanje nove, elitne akademije za mlade igrače. Ona će činiti budućnost reprezentacije Velike Britanije. Očekuje se da u toj ligi igraju dva britanska kluba iz NBA Evropa projekta i biće stacionirani u Londonu i Mančesteru", saopšteno je.

Prvi čovjek nove britanske košarkaške lige je Maršal Glikman, nekadašnji izvršni direktor Evrolige, koji je i na tom mjestu donosio i najavljivao kontroverzne odluke.

Iako je prvobitno bilo planirano da projekat NBA Evropa zaživi 2026. godine, zbog isteka ugovora Evrolige i kompanije "IMG", to se neće dogoditi u predviđenom terminu, već sezonu kasnije.

(MONDO)