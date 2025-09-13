logo
"NBA dolazi u Evropu i to je sigurno": FIBA potvrdila da se pravi nova liga i od koje godine bi mogla da krene

"NBA dolazi u Evropu i to je sigurno": FIBA potvrdila da se pravi nova liga i od koje godine bi mogla da krene

Autor Nemanja Stanojčić
0

FIBA je potvrdila da NBA liga dolazi u Evropu i da su održani sastanci i sa Evroligom o svemu tome. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

NBA liga dolazi u Evropu potvrdio Horhe Garbahosa Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Spremaju se tektonski poremećaji u evropskoj košarci. Pravi se nova liga i tu više tajni nema. Potvrdio je to predsjednik FIBA Evrope Horhe Garbahosa na konferenciji za medije u Rigi. Naglasio je da više nije pitanje da li će se to dogoditi nego samo kada. Krenulo je od pitanja da li će dešavanja i organizacija Eurobasketa na to da utiče.

"Utiče na samo na pozitivan način. Košarka je jedini sport koji ima partnera i takmičara u NBA ligi. NBA liga je najbolja na svijetu za promociju košarke širom svijeta. Kada to kažem, da ponovim riječi Adama Silvera o projektu, ali bih da ispoštujem finale Eurobasketa, cijelo ovo takmičenje. Nemam problem da pričam o toj temi, ali da sačekamo da pričamo drugi put." 

Upitan je i da li o svemu tome pričaju sa čelnicima Evrolige.

"Imao sam čast da budem predsjednik FIBA Evrope, imam otvorenu komunikaciju sa Evroligom, ponekad se ne slažemo, nemamo iste ciljeve. Lični odnosi su dobri, ali nisu nekada ciljevi isti. Imamo obavezu da pričamo sa svima u našem ekosistemu."

Kada će da krena ta nova liga?

Dobio je Garbahosa i direktno pitanje kada bi moglo to da krene. Situacija bi mogla da se promijeni već za dvije godine.

"Optimistični smo dolaskom NBA Evrope i kako bi sve to moglo da utiče. Silver je rekao da su razgovori u toku, dug je put od danas do momenta kada se to desi eventualno. Desiće se, komesar Adam Silver je pričao javno, Zaglis i ja takođe. Nije lako napraviti veliko takmičenje u Evropi. Biće potrebno vrijeme, ali će sigurno da se desi. Kada i gdje? Vidjećemo. Neki spominju 2027. godinu, to je dobra godina, ali radimo, partneri smo. Vjerujemo da će ovo takmičenje da bude dobro za košarkaški ekosistem u Evropi. Sigurno će da se desi", zaključio je Garbahosa.

