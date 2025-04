NBA želi tim iz Beograda: Partizan ili Crvena zvezda, ko bi mogao u novu ligu?

Džordž Ajvazoglu, istakao je da NBA Evropa želi klub iz Beograda.

Džordž Ajvazoglu jasno je stavio do znanja da nova liga koja je u planu za cilj ima i klub iz Beograda! On je nedavno istakao da je glavni cilj NBA da uđe u saradnju sa tržištem u Italiji, gdje su Rim i Milano jedni od glavnih projekata. Međutim, sada je pomenuo i Beograd:

"Spomenuli ste nekoliko prelijepih evropskih gradova koji zaostaju u pogledu košarkaške tradicije, što bi nas zainteresovalo pod određenim uslovima, koji trenutno, međutim, ne postoje... Za sada, prioritet imaju dva velika grada u Engleskoj, kao što su London i Mančester, tri u Francuskoj, kao što su Pariz, Lion i Marsej, dva u Španiji, kao što su Madrid i Barselona, dva u Italiji, kao što su Milano i Rim, Berlin i Minhen iz Njemačke, i preostalih četiri koja sam spomenuo, kao što su Atina, Beograd, Istanbul i Tel Aviv."

"U ovom trenutku fokusirani smo na prikupljanje ideja i korisnih savjeta o projektu na kojem radimo, od svih institucionalnih tijela koja su aktivno uključena u evropski košarkaški sistem. Mislim da ćemo nastaviti u ovom pravcu narednih mjeseci, prije nego što dođemo do podataka koji će nam dati konkretniji smjer. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, mislim da ćemo biti prilično otvoreni kada je riječ o timovima koji će učestvovati. Kao što je Adam Silver već rekao, nova liga će biti poluotvorena, što znači da ako počnemo sa 16 timova, većina njih, tačnije 10 ili 12, imaće stalno mjesto, bazirano u Zapadnoj Evropi, a neke od gradova koje ste pomenuli, ali i neki u istočnom i jugoistočnom dijelu Evrope, bazirani na bogatoj tradiciji koju imaju u tom sportu", rekao je Aivazoglu za "Gazetu".

Vječiti se i dalje bore za licene u Evroligi

Željko Obradović i Janis Sferopulos u razgovoru tokom derbija

Crvena zvezda i Partizan neskriveno su okrenuti ka Evroligi, a o tome je u ime crno-bijelih u više navrata govorio Željko Obradović:

"Iskreno vjerujem da imamo odličnu konkurenciju u Evroligi sa potencijalom da postanemo još bolji. Prije svega, nemam iskreno mnogo vremena da pratim sve to. Samo sam pročitao neke vijesti, jer vrijeme posvećujem svom timu. Tako da ja u stvari i ne znam cijelu situaciju, pa mi je teško da pričam o tome detaljnije. Međutim, ono u šta vjerujem je da svi treba da sjednu za sto i da se zapitaju: zašto NBA to sada radi? NBA je najbolja organizacija na svijetu, u to nema sumnje. Ali to pokazuje da im sopstvena konkurencija nije dovoljna. Prvo pitanje je šta oni žele? Ko je zainteresovan za ovo? Da li postoji ekonomski interes? 100% je novac iza svega toga", nedavno je rekao Obradović.

Evroliga je već ponudila trogodišnju saradnju vječitim rivalima, ali cifra od pet miliona koju bi Zvezda i Partizan morali da plate djeluje veliko. Postoji mogućnost pregovora oko cijene, ali je cilj vječitih rivala isti - stalno članstvo u Evroligi.