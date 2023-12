Sportski skandali i kontroverze u 2023. godini!

Gađanje Novaka Đokovića lopticom u Rimu, madridska tuča košarkaša Reala i Partizana, oduzimanje bodova Evertonu i Juventusu, seks-skandali... samo su neka od dešavanja koja su obilježila godinu na izmaku.

Izvor: Profimedia/Burak Akbulut / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Na kraju svake, pa tako i ove godine, red je da se podvuče crta i sumiraju utisci u svim sferama života.

Kada je riječ, konkretno, o međunarodnom sportu, 2023. je bila godina skandal i kontroverzi! Bilo ih je na pretek, a MONDO je izdvojio one najupečatljivija, o kojima je brujala planeta!

Izvor: Twitter/TennisTV/printscreen

NOVAK ĐOKOVIĆ VS. KAMERON NORI

U jednom od njih učestvovao je i najbolji teniser planete Novak Đoković, koji će sa prvim danom 2024. godine početi 407. godinu na prvom mjestu ATP liste.

Iza osvajača 24 grend slem titule je izuzetno uspješna godina, u kojoj je osvojio Australijan open, Rolan Garos i US Open, te završni Masters. Godinu uspjeha, ipak, obilježio je i skandal na majskom Mastersu u Rimu.

U osmini finala turnira u italijanskoj prestonici srpski teniser sastao se sa Kameronom Norijem. Britanac je na kraju teren napustio poražen (6:3, 6:4), ali se tokom drugog seta nije proslavio ponašanjem. Novak Đoković se udaljavao od mreže svjestan da je izgubio poen i gem, ali je tom prilikom Nori smečovao direktno u njega i pogodio ga lopticom!

Đoković je samo pogledom ispratio Norija i otišao na pauzu između gemova, a na konferenciji za novinare govorio je o kontroverznom potezu Britanca.

"Gledao sam ponovljeni snimak kad me je pogodio. Periferno me je vidio, za mene je poen bio završen... Koristio je sve što smije, da uzme medicinski tajm aut, ali to nije fer-plej, tako se ne odnosi na terenu. Znam ga dosta dugo, on je dobar momak, ne razumijem ovo ponašanje, ali tako je kako je. On je unio vatru, ja sam samo odgovorio. Šta se desi na terenu, ostaje na terenu", istakao je Srbin, kojeg je u četvrtfinalu eliminisao danski "vunderkind" i kasniji finalista Holger Rune.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock

SUSPENZIJA SIMONE HALEP

Bez skandala, ali druge prirode, nije moglo ni u ženskom tenisu.

Rumunki Simoni Halep, dvostrukoj grend slem šampioki, u septembru je izrečena suspenzija na čak četiri godine zbog dopinga!

Osvvajačica Rolan Garosa iz 2018. i Vimbldona iz 2019. godine bila je pozitivna na supstancu Roksadustat, koja stimuliše proizvodnju krvnih zrnaca i hemoglobin.

Privremeno je Simona Halep suspendovana u oktobru prošle godine nakon što joj je, za vrijeme prošlogodišnjeg US opena, u krvi pronađena pomenuta supstanca te se čekala konačna odluka koja je saopštena u septembru.

Shodno presudi, 32-godišnja Rumunka neće moći da se bavi tenisom do oktobra 2026. godine, te se s pravom postavlja pitanje njene dalje karijere u bijelom sportu.

Simona Halep, svakako, nije se pomirila sa tom presudom, te je uložila žalbu Sudu za sportsku arbitražu u Lozani.

"Nastavljam da treniram i činim sve što je u mojoj moći da očistim svoje ime od ovih lažnih optužbi i vratim se na teren", navela je u saopštenju Simona Halep, koja je u oktobru 2017. godine bila na prvom mjestu WTA liste.

Izvor: Sportklub/Printscreen

MADRIDSKA TUČA

Skandala nije manjkalo ni pod obručima, a u jednom od njih učestvovali su i košarkaši Partizana.

Sjajnim partijama u drugom dijelu sezone, crno-bijeli predvođeni trenerom Željkom Obradovićem izborili su nastup u Top 8, gdje ih je u aprilu i maju sačekao Real Madrid.

Los Blankosi su u borbi za fajnal-for imali prednost domaćem terena zbog boljeg plasmana u regularnom dijelu, ali je beogradski sastav u španskoj prestonici napravio dva brejka, pa mu je za plasman na završni turnir nedostajao još samo jedan korak.

Nije, međutim, uspio da ga napravi jer su igrači Ćusa Matea upisali dva trijumfa u beogradskoj Areni za 2:2, a potom i pred domaćom publikom u majstorici za finalni turnir, na kojem su se na kraju domogli trofeja.

Ipak, kompletnu četvrtfinalnu seriju obilježio je skandal u finišu drugog meča, kada je Partizan sigurnim koracima išao ka drugom trijumfu.

Najprije je Serhio Ljulj žestoko, udarcem šakom, faulirao Kevina Pantera, koji mu je prišao i raspravljao se sa stegnutom rukom, a onda je nastao opšti haos i metež.

U tom metežu "pomračenje svijesti" doživio je Geršona Jabuselea, koji je Dantea Egzuma uhvatio za vrat i rvačkim zahvatom bacio na parket!

Za to vrijeme, nekoliko metara odatle tukli su se Kevin Panter i Džanan Musa, razmjenjujući udarce, a onda je Matjias Lesor prišao, zgrabio Musu i bacio ga na parket.

Na kraju, Evroliga je izrekla drastične kazne igračima i jednog i drugog tima - Geršon Jabusele suspendovan je na pet utakmica zbog bacanja Dantea Egzuma, dok su Kevin Panter i Matijas Lesor kažnjeni sa dvije, odnosno jednom utakmicom.

Izvor: MN PRESS

MEDALJA ZA BORIŠU

Košarkaška reprezentacija Srbije je u septembru 2023. godine osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu, mimo svih očekivanja.

"Orlovi" su na Mundobasket u Japanu, Indoneziji i Filipinima ispraćeni tiho, bez prevelike pompe, oslabljeni neigranjem velikog broja prvotimaca (Nikola Jokić, Vasa Micić, Nikola Kalinić), ali su na kraju stigli do finala, u kojem je nepremostiva prepreka bila Njemačka.

A medalja je posvećena Boriši Simaniću, koji je igrajući za Srbiju ostavio bubreg!

Naime, tokom meča sa Južnim Sudanom u grupnoj fazi, Simanić je prilikom duela dobio jak udarac u predjelu bubrega.

Nuni Omot uhvatio je loptu poslije promašaja saigrača, pa je onda laktom udario Borišu. Simanić je odmah čučnuo i u bolovima tražio izmjenu, Marko Gudurić signalizirao je sudijama šta se dogodilo i ostao je u čudu kako nije sviran faul u napadu. Arbitri su potom gledali snimak situacije i provjeravali su da li je bilo nesportske lične i ustanovili su da nije.

Iako je isprva djelovalo da će sve biti u redu sa srpskim reprezentativcem, od siline udarca došlo je do rupture na bubregu i krvarenja, pa je Simanić morao hitno da bude hospitalizovan, ponajviše zahvaljujući brzoj reakciji doktora reprezentacije Srbije Dragana Radovanovića.

"Po nekim simptomima vrlo brzo poslije povrede i izlaska uputili smo ga u svlačionicu i poslije toga sam zaključio da se radi o ozbiljnoj povredi i brzo smo ga prevezli u bolnicu koja je bila određena od strane FIBA za lečenje učesnika Mundobasketa. Insistirao sam na brzini reakcije, dijagnostike i hirurškog zbrinjavanja. Njihov način organizacije je specifičan, spor je, treba vrijeme za dijagnostiku, za pojavu svih ljekara koji su za to nepophodni. Borili smo se s vremenom i da se što manje krvi izgubi, borba je uspješno završena. Povreda bubrega spada u najteže i najrjeđe. Učestalost povrede bubrega je između jedan i pet posto i gradira se na pet stepeni. Njegova je bila između četvrtog i petog što je ekstremno rijetko. Nigde nisam pronašao podatak o sportisti sa tom povredom", govorio je tom prilikom doktor Radovanović za srpske medije.

Na kraju je morao "pod nož", a nakon dvije operacije mu je odstranjen bubreg.

Redom su, nakon tog incidenta i osvojene medalje, svi "orlovi" Svetislava Pešića poručili da je ova medalja u čast Boriše, koji se, zajedno sa igračima, vratio sa prvenstva i našao na legendarnom balkonku Skupštine, odakle je pozdravio desetine hiljada okupljenih navijača.

Izvor: Profimedia

DVIJE SUSPENZIJE ZA MORANTA

"Krivac" za jednu aferu u NBA ligi bio je Dža Morant, kojeg su čelnici najkvalitetnije lige svijeta u martu suspendovali Dža Moranta na osam utakmica.

Plejmejker Memfisa je, naime, poslije meča sa Denverom, odigranog 4. marta, otišao u striptiz klub i polugo mahao pištoljem. Sam sebe je potom snimao, sa pištoljem u rukama, te objavo na svom Instagram nalogu, što nije promaklo vrhu lige, koji ga je promptno suspendovao.

Nije se smirio nakon toga – polovinom godine ponovo je suspendovan, i to na čak 25 utakmica, ovaj put jer je vitlao pištoljem u svom automobilu.

Pretrpio je Morant zbog takvog ponašanja brojne osude, a najžešći je bio Kvejm Braun, prvi pik NBA drafta iz 2001. godine.

"Znači, Dža, voliš da se igraš sa pištoljima? Voliš da se igraš sa njima dječače... Umjesto da se Dža igraš sa svojim pištoljem kod kuće gdje nema kamera, ti želiš da te uhvate na djelu zato što nosiš pištolj u noćni izlazak, pa onda daš us**no izvinjenje i potom budeš snimljen na Instagramu. Čuo sam da si mladi talenat, ali ti si samo mali glupan. Ti mora da si najgluplji dr*****a u cijeloj NBA ligi", bio je vrlo grub bivši igrač Vizardsa, Lejkersa, Grizlisa, Pistonsa, Bobketsa, Voriorsa i Seventisiksersa.

Dža Morant se na teren vratio krajem decembra, potrudivši se dobrano da pokaže da su incidenti iza njega.

Tako je, konkretno, Nju Orleansu u dvije utakmice isporučio 65 poena, dok je Atlanti "spakovao" 30, uz 11 asistencija.

Izvor: Independent Photo Agency Srl / Alamy / Alamy / Profimedia

KORONA UZDRMAO ITALIJU

Najveći broj skandala u godini na izmaku dogodio se u svijetu fudbala, a krenućemo od Italijana i najveće afere koja je uzdrmala Italiju još od famoznog Kalčopolija!

Prašinu na Apeninima u oktobru je podigao kontroverzni italijanski novinar i paparaco Fabricio Korona, koji je otkrio da su se pojedini italijanski fudbaleri kladili na fudbalske mečeve putem ilegalnih platformi.

Prvooptuženi je bio mladi prvotimac Juventusa Nikolo Fađoli, koji je nedugo potom i priznao da je učestvovao u ilegalnom onlajn klađenju, a nije se dugo čekalo ni na njegovu ispovijest u medijima.

"Prestao sam da spavam noću. Što je više vrijeme prolazilo, postao sam opsjednutiji dugom. Novac koji sam dugovao se sve vrijeme povećavao i pomislio sam da ću igrati samo da bih vratio svoj novac. 'Slomiću ti noge', govorili su mi. A, do sada je dug postao toliki da čak i da dobijem na klađenju, ne bih zaradio bilo šta. Sve to je samo smanjivalo iznos duga koji sam i dalje dugovao na tim platformama. Počeo sam u ljeto 2021, kada sam bio u kampu U-21 reprezentacije. Drugi su to radili i nisam se zapitao da li su ti sajtovi legalni ili ne. Za mene razlika između legalnog sajta i nelegalnog je u tome da na nelegalnom možeš da igraš bez da unaprijed uplatiš novac, na kredit. Bilo mi je u navici da se često kladim na fudbalske utakmice koje su u toku. Jednom sam se kladio na pobjedu Milana i izgubio sam jer je Torino pobijedio 2:1. Kada su u pitanju utakmice Lige šampiona, Porto - Atletiko Madrid i Real Madrid - Inter, kladio sam se da će postići manje od tri ili četiri gola. Kladio sam se na to ko će pobijediti i na to da li će biti više ili manje od određenog broja golova. Nikad se nisam kladio na ime strijelca, niti na tačan rezultat", riječi su Fađolija, kojem je izrečena suspenzija u trajanju od sedam mjeseci.

Sa terena će, ali dva mjeseca duže, odsustvovati i Sandro Tonali, koji je kao i Nikolo Fađoli priznao krivicu. Danima ranije Tonali, koji je crveno-crni dres Milana ljetos zamijenio onim crno-bijelim Njukasla, napustio je u pratnji policije trening-kamp reprezentacije Italije, a potom priznao da se kladio na mečeve kako rosonera, tako i Breše, za koju je ranije nastupao.

Prema navodima italijanskih medija, Tonali je bio taj koji je Fađoliju predložio ilegalne platforme za klađenje, ali za razliku od njega, nije nagomilao dugove. Kako je isticao, uvijek se kladio na trijumfe svojih timova, čime je izbjegao optužbe za namještanje mečeva. Nije, međutim, i višemjesečnu suspenziju, zbog koje će propustiti Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Fabricio Korona je italijanskoj javnosti ubrzo isporučio imena još nekoliko italijanskih fudbalera koji su se, navodno, bavili "mutnim" radnjama. najpoznatiji među njima su Stefan El Šaravi, Federiko Gati i Nikolo Zaniolo, koji su odbacili optužbe i najavili tužbu protiv Korone.

Izvor: EPA/ALESSANDRO DI MARCO/ANSA

ODUZIMANJE BODOVA JUVENTUSU

Nije to, ipak, bila jedina afera o kojoj se mjesecima pričalo na Čizmi...

Početkom godine, Juventusu je oduzeto čak 15 bodova zbog finansijskih malverzacija, a kako su pisali italijanski novinari, bjankoneri su kažnjeni zbog "naduvavanja" vrijednosti transfera i "friziranja" knjiga!

Pod lupom su, naime, bila čak 42 transfera kluba iz Torina, koji je računovodstveno bio u većem plusu nego što zapravo jeste.

Potkrijepljeno je to kroz medije i primjerima – ukoliko kupite fudbalera za 20 miliona evra i date mu ugovor na pet godina, zapravo se u knjigama to "rastezalo" na broj godina ugovora i za početak ste dužni svega četiri miliona. Ako ga za dvije godine prodate za 30 miliona, kapitalna dobit je čak 22 miliona evra, što je Juventus ponovio previše puta – a što mu se na kraju obilo o glavu.

"Stara dama" je žalbu uputila Žalbenom sudu Italijanskog olimpijskog komiteta, koji je istu uvažio, pa su klubu privremeno vraćeni bodovi, do okončanja novog postupka pred sudom za žalbe italijanske kuće fudbala.

Ovo tijelo je na kraju ipak odlučilo da klub kazni oduzimanjem deset bodova, čime je Juventus na kraju bio sedmoplasirani, pa je ostao bez planiranog mjesta u Ligi šampiona.

Donosila je ta pozicija nastup u Konferencijskoj ligi, ali je torinski velikan sklopio dogovor sa evropskom kućom fudbala da "sam sebe izbaci iz Evrope na jednu godinu". Izbjegao je tako dalje evro-sankcije, a priliku da se takmiči u trećem evropskom kupu po jačini dobila osmoplasirana Fiorentina.

Izvor: Shutterstock

I EVERTON U MINUSU

Oduzimanja bodova bilo je i na Ostrvu, gdje je izrečena najveća kazna u istoriji engleskog fudbala!

Everton je, kao i Juventus, kažnjen oduzimanjem deset bodova zbog kršenja Finansijskog fer-pleja. Kako su isticali engleski mediji u svojim izvještajima, u posljednje tri godine "karamele" su uspjele da zabilježe preko 400 miliona evra gubitka, što je više od projektovanih 110 miliona po sezoni, koliko dozvoljava Premijer liga.

Spekulisalo se čak i o izbacivanju iz lige, ali su se na kraju engleski fudbalski disciplinci odlučili na oduzimanje bodova. Klub sa Gudisona bio je na 14. mjestu na tabeli, ali je nakon sprovođenja odluke pao u zonu ispadanja, iz koje je do kraja 2023. godine uspio da se izvuče.

U engleskoj javnosti sve glasnije se priča da je "slučaj Everton" samo vrh ledenog brijega, te da bi sudbinu oduzimanja bodova mogli da dožive i Mančester siti i Čelsi!

Kako je pisao londonski Tajms, klub sa Etihada napravio je čak 115 finansijskih prekršaja, dok je Čelsi pod lupom zbog čudnih uplata koje su pristizale na "ofšor" račune u eri Romana Abramoviča.

Prema pričama sa Ostrva, kazna izrečena Evertonu mogla bi da bude mizerna u odnosu na ono što čeka "građane" i "plavce"…

Izvor: Screenshot

LIVERPUL ZAMRZIO VAR

Engleska je tokom 2023. godine bila u centru pažnje i zbog septembarskog okršaja Totenhema i Liverpula, koji je bio sve samo ne običan premijerligaški derbi...

U duelu finalista Lige šampiona iz 2019. godine, trijumfovali su "pijevci" rezultatom 2:1, nakon autogolom Matipa u šestom minutu nadoknade drugog dijela. A da li bi tako bilo da je komunikacija između sudije na terenu i onih u VAR sobi bila na potrebnom nivou...

U prvom poluvremenu, Liverpulom Luis Dijaz je u kontri matirao čuvara mreže domaće ekipe Vikarija. Trebalo je da "redsi" da dođu do vođstva 1:0, međutim nastala je prava zabuna...

Glavni sudija Sajmon Huper dosudio je ofsajd, VAR soba je utvrđivala pravo stanje stvari, a tamo je presuđeno da nedozvoljene pozicije nije bilo. Nije to, ipak, iskomunicirano na pravi način, pošto je glavni arbitar u VAR sobi Deren Ingland pomislio da je gol priznat i samo je "potvrdio odluku" sa terena, čime je poništen regularan gol.

Ingland je, naime, razumio da je gol priznat i da je provjera za ofsajd formalnost, shvaćeno je da Dijaz nije blizu ofsajd pozicije i rekli su sudiji Sajmonu Huperu da je provjera gotova. Ali, Huper i njegov pomoćnik su na terenu dosudili nedozvoljenu poziciju, pa je svoju odluku samo potvrdio.

Da bi spriječila sve spekulacije o neregularnosti i lošoj namjeri, Premijer liga je objavila i audio snimak iz VAR sobe na kome se čuje kako su se dvojica sudija zbunila. Jedan od njih je uvidio grešku, pa je počeo da psuje, poslije čega su shvatili da ne mogu ništa da urade jer je meč nastavljen u međuvremenu.

I pored toga, Liverpul u 2024. godinu ulazi kao lider premijerligaške tabele, a maj će nam pokazati da li će na Enfildu nakon 38 kola proklinjati Sajmona Hupera...

Izvor: Profimedia

UEFA RAZJARILA "BIKOVE" IZ PAMPLONE

Revolta je bilo i u Španiji, preciznije u Pamploni, gdje su se "bikovi" razjarili jer su nakon 16 godina izborili nastup u Evropi, ali su ih grijesi iz prošlosti spriječili da tamo i nastupe.

Zaslužila je Osasuna mjesto u Konferencijskoj ligi zauzimanjem sedmog mjesta u Primeri, ali joj je to pravo uskraćeno zbog namještanja utakmica prije deset godina!

Vrhovni sud Španije je, naime, izrekao osuđujuću presudu za tadašnje funkcionere, koji su "počastili" prvo Deportivo sa 150.000 evra, a potom i Hetafe sa čak 400.000 evra da izgube međusobne duele sa Osasunom, kako bi klub sačuvao mjesto u Primeri.

UEFA je analizirala tu presudu i na kraju odlučila da Osasunu izbaci iz svojih takmičenja, a klubu sa stadiona "El Sadar" ostalo je samo da uputi žestoke prozivke na račun evropske kuće fudbala.

"Jaka sa slabima i slaba sa jakima, UEFA nije htjela da uzme u obzir da su sami španski sudovi bukvalno proglasili da je Osasuna žrtva preusmjeravanja novca koji su izvršili neki od njenih bivših direktora iza leđa najvišeg organa upravljanja entiteta, Skupštine i kontrolnih mehanizama samog kluba", navedeno je iz kluba odmah po saznanju da će evropska scena bar još jednu godinu ostati nedokučiva.

Ove sezone Osasuna je daleko od plasmana u Evropu kroz prvenstvo, tek je na 12. mjestu uz isto toliko bodova minusa za evro-scenom. Šansa možda leži u Kupu kralja, gdje su stigli do šesnaestine finala, uz pokušaj da ponove prošlosezonski uspjeh, kada su zaigrali u finalu.

Izvor: Profimedia/Richard Callis / SPP)

ŠPANSKI PREDSJEDNIK SE POVUKAO

Španija je, inače, u godini na izmaku prvi put postala prvak svijeta za fudbalerke, ali je taj uspjeh "crvene furije" pao u sjenu prvog čovjeka tamošnjeg fudbala Luisa Rubijalesa.

Predsjednik Fudbalskog saveza Španije je prilikom dodjele zlatnih medalja i trofeja Španjolkama uhvatio za lice fudbalerku Dženi Hermozo i poljubio je u lice, što je evropska javnost odmah okarakterisala kao seksualno zlostavljanje.

Vlada Španije pokrenula je postupak protiv Rubijalesa, veliki broj igračica bio je izričit u tome da neće nositi državni dres dok je on na čelu Saveza, ali Rubijalesu u tom tom trenutku nije padalo na pamet da se povuče.

Na konferenciji za novinare, u zgradi saveza, Rubijales se žalio na to da "lažne feministkinje pokušavaju da ga ubiju".

"Da li će me udruženi čopor otjerati? Neću da podnesem ostavku. Boriću se do kraja", govorio je Rubijales, ali je na kraju ipak "promijenio ploču".

Međunarodna fudbalska asocijacija (FIFA) izrekla mu je suspenziju, nakon čega je postalo apsolutno jasno da se neće zadržati na funkciji, a u razgovoru sa britanskim novinarom Pirsom Morganom, najavio je povlačenje.

"Nakon što je protiv mene FIFA izrekla ekspresnu suspenziju, a uz sve postupke koji su pokrenuti protiv mene, jasno je da neću biti u stanju da se vratim na svoju poziciju. Insistiranje na čekanju neće donijeti bilo šta pozitivno, ni španskom savezu, ni španskom fudbalu", naveo je Rubijales, koji je na predsjedničkoj funkciji u Španiji bio pet godina.

Takođe, četiri godine obavljao je dužnost potpredsjednika Evropske fudbalske federacije.

Izvor: Profimedia

HAPŠENJE BRAZILSKE LEGENDE

Optužbe za seksualno zlostavljanje uzdrmale su i Brazil – Dani Alveš, najtrofejniji igrač u istoriji fudbala, uhapšen je u januaru zbog optužbi za silovanje!

Bivši prvotimac Sevilje, Barselone, Juventusa i Pari sen Žermena suočio se sa optužbama za napad koji se navodno dogodio 30. decembra 2022. godine u jednom noćnom klubu u glavnom gradu Katalonije.

"Ne znam ko je dama. Dođeš u toalet i ne moraš da pitaš ko je tamo. Nikad nisam ušao u ničiji prostor. Kako bih to učinio sa ženom ili djevojkom? Ne, za Boga miloga", govorio je Alveš prvom prilikom, ali je potom nekoliko puta mijenjao iskaz.

Brazilac, koji je dva puta ulagao žalbu i tražio da se brani sa slobode, kasnije je priznao da su samo imali kratak razgovor, a nakon što su ga nadzorne kamere snimile kako sa njom ide do toaleta izjavio je da su se samo "dodirivali". Tek je na posljednjem iskazu izjavio da su imali seksualni odnos na koji je djevojka pristala.

Alvešu prijeti čak 12 godina zatvora, advokati su od tužilaštva tražili maksimalnu zatvorsku kaznu a proslavljeni brazilski fudbaler se još od januara nalazi u pritvorskoj jedinici i čeka suđenje.

Utvrđeno je da postoji dovoljno dokaza za početak sudskog procesa koji treba da počne u 2024. godini. Ne samo da mu prijeti popriličan period iza rešetaka, nego su advokati tražili i da plati 150 hiljada evra odštete žrtvi, kao i da mu se zabrani bilo kakav kontakt sa njom u sljedećih deset godina.

Na sve to, tražili su i da Alves nakon odsluženja zatvorske kazne bude pod pod prismotrom još deset godina.

Izvor: Anadolija/Ashraf Amra

NAMJEŠTANJE U BRAZILU

Za kraj smo ostavili još jednu aferu koja je nedugo kasnije potresla zemlju sambe i kafe – u februaru je pokrenuta opsežna istraga zbog namještanja utakmica!

Glavni tužilac savezne države Gojas posumnjao je na tri utakmice posljednjeg kola Serije B (Vila Nova – Sport Resife, Krisiuma – Tombense i Sampajo Korea – Londrina).

Prema pisanjima brazilskih medija, kriminalna organizacija koja je bila pod istragom prihodovala bi dva miliona brazilskih reala ukoliko bi na svakoj od tih utakmica bio dosuđen penal. Na dvije se to dogodilo, ali na trećoj ne jer igrač koji je prethodno primio 10.000 reala da ga skrivi nije nastupio na tom duelu.

Druga istražna akcija sprovedena u aprilu, a sumnjalo se na namještanje rezultata na čak pet utakmica u najjačem rangu, te u još pet saveznih liga.

Na početku druge faze istrage, 16 ljudi je bilo osumnjičeno. Do kraja akcije taj broj je uvećan, a na kraju je drastične kazne dobilo osam fudbalera.

Najdeblji kraj izvukli su vezni fudbaler Gabrijel Tota (2001.), koji je izbačen iz fudbala i kažnjen novčanom kaznom od 30.000 reala, te golman Mateuš Gomeš (1995.), koji je takođe doživotno suspendovan uz platio novčanu kaznu od 10.000 reala.

Preostali osumnjičeni igrači dobili su, uz novčane kazne, i suspenzije u trajanju od 360 do 1000 dana.

