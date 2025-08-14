logo
Da li je Jokić ovo aminovao? Novo ime u taboru Denver Nagetsa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Denver doveo peto pojačanje za narednu sezonu.

Kesler Edvards pojačao Denver Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dok je najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić na pripremama sa reprezentacijom Srbije, Denver Nagetsi nastavljaju sa aktivnostima u prelaznom roku. Novo pojačanje tima iz Kolorada je Kesler Edvards koji se priključio kampu Nagetsa i boriće za minute u najjačoj košarkaškoj ligi.

On je prošle sezone igrao za Dalas Maverikse, imao je velikih problema sa povredama, pa je bio dio i razvojnog tima. Odigrao je 40 utakmica za ekipu iz Teksasa, u 18 je bio starter i prosječno je bilježio 4,2 poena, uz 50 odsto šuta iz igre i 40 za tri poena. Prije Dalasa igrao je za Bruklin Netse i Sakramento Kingse, a draftovan je kao 44. pik druge runde 2021. godine.

Edvards bi bio peto pojačanje Denvera poslije Kema Džonsona, Tima Hardaveja Džuniora, Jonasa Valančunasa i Brusa Brauna, dok su ekipu napustili Majkl Porter Džunior i Dario Šarić.

