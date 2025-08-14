Da li je Jokić ovo aminovao? Novo ime u taboru Denver Nagetsa

Denver doveo peto pojačanje za narednu sezonu.

Dok je najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić na pripremama sa reprezentacijom Srbije, Denver Nagetsi nastavljaju sa aktivnostima u prelaznom roku. Novo pojačanje tima iz Kolorada je Kesler Edvards koji se priključio kampu Nagetsa i boriće za minute u najjačoj košarkaškoj ligi.

On je prošle sezone igrao za Dalas Maverikse, imao je velikih problema sa povredama, pa je bio dio i razvojnog tima. Odigrao je 40 utakmica za ekipu iz Teksasa, u 18 je bio starter i prosječno je bilježio 4,2 poena, uz 50 odsto šuta iz igre i 40 za tri poena. Prije Dalasa igrao je za Bruklin Netse i Sakramento Kingse, a draftovan je kao 44. pik druge runde 2021. godine.

The Denver Nuggets and forward Kessler Edwards have agreed to a deal, league sources told@hoopshype. Edwards averaged 4.2 points on 49.6% shooting from the field and 40.7% from 3-point range in 40 games, including 18 starts, for the Dallas Mavericks last season.pic.twitter.com/4OTaLBY01n — Michael Scotto (@MikeAScotto)August 12, 2025

Edvards bi bio peto pojačanje Denvera poslije Kema Džonsona, Tima Hardaveja Džuniora, Jonasa Valančunasa i Brusa Brauna, dok su ekipu napustili Majkl Porter Džunior i Dario Šarić.