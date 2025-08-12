logo
Saigrač Nikole Jokića otkrio da su svi u zabludi: To nije Jokić, ovo je prava istina

Saigrač Nikole Jokića otkrio da su svi u zabludi: To nije Jokić, ovo je prava istina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Igrač Denvera Pejton Votson govorio je o srpskom asu Nikoli Jokiću koji često zna da bude "hladan" u javnosti.

Pejton Votson‚o Nikoli Jokiću Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić ni po čemu nije sličan ostalim svjetskim zvijezdama. Ne voli izlaske, trošenje novca, skupe automobile, a najmanje voli svjetla reflektora. Mnogi mu zamjeraju što košarku shvata kao "biznis", a kakav je zapravo Nikola Jokić otkrio je njegov saigrač iz Denver Nagetsa Pejton Votson.

On posljednje tri sezone sarađuje sa Jokićem i Džamalom Marejem, a za Srbina kaže da je potpuno drugačiji u svlačionici i u odnosu sa saigračima, od onog što vidimo tokom utakmica i njegovih medijskih aktivnosti.

"Sjajno je samo učiti od njih. Od prvog dana, uvijek sam gledao šta su radili i posmatrao iz daljine kada nisam dobijao šansu na terenu. Uvijek sam pratio šta rade i njihove radne navike, u koje vrijeme su išli u teretanu, šta su jeli prije utakmica", rekao je Votson.

Marej i Jokić
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Votson kaže da je Jokić najveći šaljivdžija. "Oni su jednostavno dva super dosljedna momka. Dosljedni su u svom radu, dosljedni su u svom pristupu igri i u svom ponašanju. Ponekad se čini da je Jokić bez emocija, ali kada ste zaista pored njega svakodnevno, on je najveći šaljivdžija. Ponekad je najživahnija osoba", kaže igrač Denvera.

Tandem Marej-Jokić pravi dosta problema protivnicima i defintivno je igranje sa njima u timu dragocjeno iskustvo za mlade igrače.

"Jednostavno imam osjećaj da kada obojica izađu na teren, oni su ubice. I očigledno, igrajući pored njih, oni olakšavaju igru. Sami privlače toliko pažnje da mi to ostavlja više prostora za igru", zaključio je Votson.

