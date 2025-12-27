Svetislav Pešić ostao bez NBA pojačanja na neko vrijeme: Amerikanac hitno napustio Minhen

Spenser Dinvidi morao je hitno da napusti Minhen, dobio je dozvolu Bajerna da to učini zbog porodičnih problema.
Svetislav Pešić ostao je bez NBA pojačanja, bar na neko vrijeme. Spenser Dinvidi (32) morao je hitno da ode u Ameriku i da napusti minhenski Bajern. Dobio je dozvolu kluba da to učini i zato nije igrao na meču domaćeg šampionata protiv Frankfurta.
Iz kluba su saopštili da je imao hitan porodični slučaj i da je morao da se vrati u domovinu. Blizak član porodice je bolestan i nije poznato kada će se vratiti u Njemačku. Postoji šansa da će da propusti i predstojeći meč Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva.
Dinvidi ove sezone u elitnom takmičenju ima prosjek od 11,7 poena, 2,9 asistencija i 2 skoka po meču. Uprkos njegovim dobrim individualnim Partijama, njemački tim je pretposljednji na tabeli sa skorom 5-13 poslije 18 kola.