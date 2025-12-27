logo
Svetislav Pešić ostao bez NBA pojačanja na neko vrijeme: Amerikanac hitno napustio Minhen

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Spenser Dinvidi morao je hitno da napusti Minhen, dobio je dozvolu Bajerna da to učini zbog porodičnih problema.

Spenser Dinvidi napustio Bajern na neko vrijeme Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Svetislav Pešić ostao je bez NBA pojačanja, bar na neko vrijeme. Spenser Dinvidi (32) morao je hitno da ode u Ameriku i da napusti minhenski Bajern. Dobio je dozvolu kluba da to učini i zato nije igrao na meču domaćeg šampionata protiv Frankfurta.

Iz kluba su saopštili da je imao hitan porodični slučaj i da je morao da se vrati u domovinu. Blizak član porodice je bolestan i nije poznato kada će se vratiti u Njemačku. Postoji šansa da će da propusti i predstojeći meč Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva.

Dinvidi ove sezone u elitnom takmičenju ima prosjek od 11,7 poena, 2,9 asistencija i 2 skoka po meču. Uprkos njegovim dobrim individualnim Partijama, njemački tim je pretposljednji na tabeli sa skorom 5-13 poslije 18 kola.

Evroliga KK Bajern Svetislav Pešić

