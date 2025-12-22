Sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać imao je ključnu ulogu oko povratka Svetislava Pešića u Minhen.
Iskusni srpski stručnjak Svetislav Pešić vratio se u Bajern iz Minhena koji će sa klupe voditi makar do kraja sezone. Bivši selektor Srbije očigledno nije spreman za penziju, a gdje će naći bolju sredinu da oživi klupsku karijeru nego u Njemačkoj. Za njegov dolazak je zaslužan sportski direktor Dragan Tarlać, a ima tu još dobro poznatih imena koja će Pešiću pomoći da skrati period prilagođavanja.
U igračkom kadru ima dvojicu nekadašnjih reprezentativaca Srbije - Vladimira Lučića i Stefana Jovića, košarkaše kojima je ukazao poverenje u nacionalnoj selekciji i namijenio im kapitensku traku.
"Svetislav poznaje Minhen, poznaje Bajern i obje lige. Neki od nas ga takođe veoma dobro poznaju, tako da bi njegov period prilagođavanja trebalo da bude kratak. To, zajedno sa njegovim ogromnim iskustvom, daje nam dobar osjećaj u vezi sa ovom odlukom", kaže sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać.
Ko je Srbin koji je vratio Svetislava Pešića u Bajern?
Nekadašnji reprezentativac Srbije Dragan Tarlać obavlja ulogu sportskog direktora Bajerna od ljeta 2024. godine. Imao je uspješnu saradnju sa sinom Svetislava Pešića Markom koji je nedavno napustio klub i funkciju generalnog menadžera. Očigledno su Bavarci sa ovim promjenama započeli novu eru i biće zanimljivo vidjeti da li je legendarni Pešić kratkoročno ili dugoročno rješenje za šampiona Nemačke.
Tarlać je u klupskoj karijeri igrao za Crvenu zvezdu, Olimpijakos, Real Madrid i CSKA, dok je proveo jednu sezonu u NBA, noseći dres Čikago Bulsa. Uspješno je igrao za reprezentaciju Jugoslavije sa kojom je osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu 1999. godine i zlato 2001. godine u Turskoj. Nakon profesionalne karijere odlučio je da ostane u košarci kao funkcioner.
Bio je dio KSS-a u mandatu Predraga Danilovića koji je završen u septembru 2024. godine, da bi se potom posvetio novom poslu u Bajernu. Bio je na funkciji direktora reprezentacije i slavio je sa "orlovima" bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu.
