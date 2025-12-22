Ko je Srbin koji je vratio Svetislava Pešića u Bajern?

Sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać imao je ključnu ulogu oko povratka Svetislava Pešića u Minhen.

Iskusni srpski stručnjak Svetislav Pešić vratio se u Bajern iz Minhena koji će sa klupe voditi makar do kraja sezone. Bivši selektor Srbije očigledno nije spreman za penziju, a gdje će naći bolju sredinu da oživi klupsku karijeru nego u Njemačkoj. Za njegov dolazak je zaslužan sportski direktor Dragan Tarlać, a ima tu još dobro poznatih imena koja će Pešiću pomoći da skrati period prilagođavanja.

U igračkom kadru ima dvojicu nekadašnjih reprezentativaca Srbije - Vladimira Lučića i Stefana Jovića, košarkaše kojima je ukazao poverenje u nacionalnoj selekciji i namijenio im kapitensku traku.

"Svetislav poznaje Minhen, poznaje Bajern i obje lige. Neki od nas ga takođe veoma dobro poznaju, tako da bi njegov period prilagođavanja trebalo da bude kratak. To, zajedno sa njegovim ogromnim iskustvom, daje nam dobar osjećaj u vezi sa ovom odlukom", kaže sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać.

Nekadašnji reprezentativac Srbije Dragan Tarlać obavlja ulogu sportskog direktora Bajerna od ljeta 2024. godine. Imao je uspješnu saradnju sa sinom Svetislava Pešića Markom koji je nedavno napustio klub i funkciju generalnog menadžera. Očigledno su Bavarci sa ovim promjenama započeli novu eru i biće zanimljivo vidjeti da li je legendarni Pešić kratkoročno ili dugoročno rješenje za šampiona Nemačke.

Tarlać je u klupskoj karijeri igrao za Crvenu zvezdu, Olimpijakos, Real Madrid i CSKA, dok je proveo jednu sezonu u NBA, noseći dres Čikago Bulsa. Uspješno je igrao za reprezentaciju Jugoslavije sa kojom je osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu 1999. godine i zlato 2001. godine u Turskoj. Nakon profesionalne karijere odlučio je da ostane u košarci kao funkcioner.

Bio je dio KSS-a u mandatu Predraga Danilovića koji je završen u septembru 2024. godine, da bi se potom posvetio novom poslu u Bajernu. Bio je na funkciji direktora reprezentacije i slavio je sa "orlovima" bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu.

