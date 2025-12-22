logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je Srbin koji je vratio Svetislava Pešića u Bajern?

Ko je Srbin koji je vratio Svetislava Pešića u Bajern?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać imao je ključnu ulogu oko povratka Svetislava Pešića u Minhen.

Dragan Tarlać doveo Svetislava Pešića u Bajern Izvor: MN PRESS

Iskusni srpski stručnjak Svetislav Pešić vratio se u Bajern iz Minhena koji će sa klupe voditi makar do kraja sezone. Bivši selektor Srbije očigledno nije spreman za penziju, a gdje će naći bolju sredinu da oživi klupsku karijeru nego u Njemačkoj. Za njegov dolazak je zaslužan sportski direktor Dragan Tarlać, a ima tu još dobro poznatih imena koja će Pešiću pomoći da skrati period prilagođavanja.

U igračkom kadru ima dvojicu nekadašnjih reprezentativaca Srbije - Vladimira Lučića i Stefana Jovića, košarkaše kojima je ukazao poverenje u nacionalnoj selekciji i namijenio im kapitensku traku.

"Svetislav poznaje Minhen, poznaje Bajern i obje lige. Neki od nas ga takođe veoma dobro poznaju, tako da bi njegov period prilagođavanja trebalo da bude kratak. To, zajedno sa njegovim ogromnim iskustvom, daje nam dobar osjećaj u vezi sa ovom odlukom", kaže sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać.

Nekadašnji reprezentativac Srbije Dragan Tarlać obavlja ulogu sportskog direktora Bajerna od ljeta 2024. godine. Imao je uspješnu saradnju sa sinom Svetislava Pešića Markom koji je nedavno napustio klub i funkciju generalnog menadžera. Očigledno su Bavarci sa ovim promjenama započeli novu eru i biće zanimljivo vidjeti da li je legendarni Pešić kratkoročno ili dugoročno rješenje za šampiona Nemačke.

Tarlać je u klupskoj karijeri igrao za Crvenu zvezdu, Olimpijakos, Real Madrid i CSKA, dok je proveo jednu sezonu u NBA, noseći dres Čikago Bulsa. Uspješno je igrao za reprezentaciju Jugoslavije sa kojom je osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu 1999. godine i zlato 2001. godine u Turskoj. Nakon profesionalne karijere odlučio je da ostane u košarci kao funkcioner.

Bio je dio KSS-a u mandatu Predraga Danilovića koji je završen u septembru 2024. godine, da bi se potom posvetio novom poslu u Bajernu. Bio je na funkciji direktora reprezentacije i slavio je sa "orlovima" bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Bajern Svetislav Pešić Dragan Tarlać

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC