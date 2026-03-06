logo
Ugasio se klub za koji je igrao Đorđe Čvarkov: Sad mu ostaje da navija za banjalučki Borac (VIDEO)

Ugasio se klub za koji je igrao Đorđe Čvarkov: Sad mu ostaje da navija za banjalučki Borac (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pred nastavak sezone u Drugoj novosadskoj ligi ugasio se Obilić iz Vilova.

Ugasio se klub za koji je igrao Đorđe Čvarkov Izvor: YouTube/Državni posao

Ugasio se još jedan fudbalski klub u Srbiji! Na polusezoni, pred sam nastavak Druge novosadske lige, od daljeg takmičenja odustao je fudbalski klub Obilić iz Vilova. Kako se navodi na njihovoj stranici, u klubu nisu bili u mogućnosti da obezbijede neophodan igrački kadar, ali ni dovoljan broj članova uprave kako bi se sezona privela kraju.

Ovo gašenje neće u javnosti imati odjek poput nestanka nekih daleko poznatijih i uspješnijih klubova na fudbalskim terenima širom Srbije, ali ima i onih kojima je dobro poznato šta se događallo na terenu u Vilovu. Ovo mjesto više puta je spominjano u kancelariji izmišljenog preduzeća u kojem rade trojica arhivatora, a Đorđe Čvarkov je govorio kako je on fudbalsku karijeru gradio baš u Vilovu!

Naravno, ta priča je imala elemente naučne fantastike i bila je preuveličana kao i sve koje je glavni arhivator ispričao svojim kolegama, ali će ostati kao uspomena na klub koji nije imao dovoljno snage da završi započetu sezonu u najnižoj ligi - šestom rangu takmičenju.

Obilić se u tekućoj sezoni takmičio u Drugoj novosadskoj ligi, što je najniži rang takmičenja za klubove na toj teritoriji. Prvi dio sezone bio je izuzetno neuspješan za momke iz Vilova, koji su ostvarili samo jednu pobjedu i dva remija, uz 11 izgubljenih utakmica. Sa pet osvojenih bodova zauzimali su pretposljednje mjesto na tabeli, a ispod njih bila je samo Sloga iz Loka bez osvojenih bodova.

Ni prethodnih sezona Obilić iz Vilova nije imao većih uspjeha. Već čitavu deceniju takmiči se u najnižoj ligi za klubove sa teritorije Novog Sada, a uglavno prvenstva završava pri dnu tabele. Ipak, entuzijazam je bio dovoljan pokretač, pa je klub uspijevao da opstane.

Inače, Državni posao je prije 11 godina snimio epizodu koja nosi naziv "Borac" u kojoj su Dragan Jove Torbica i Čvarkov zajedno pjevali navijačke pjesme banjalučkog kluba.

Đorđe Čvarkov državni posao

