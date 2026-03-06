logo
Majk Džejms poslije meča nasrnuo na saigrača: Napravio haos, cijeli tim morao da ga drži

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Majk Džejms je nasrnuo na Elija Okoba nakon poraza svog tima od Fenerbahčea u Evroligi.

Majk Džejms napao saigrača Izvor: x/@Eurohoopsnet/PRINTSCREEN

Ne cvjeta cvijeće u Monaku. Znamo odranije da je klub u finansijskim problemima što se odrazilo i na rezultate, a kakva je atmosfera u ekipi govori detalj sa kraja meča protiv Fenerbahčea u Istanbulu. Na kraju utakmice, koju je Fener dobio 88:70, sukobili su se Majk Džejms i Eli Okobo.

Okobo je razočarano izlazio sa terena kada mu je prišao sa klupe najbolji strijelac u istoriji Evrolige i nešto mu dobacio. Očigledno je kritikovao saigrača koji na to nije obratio pažnju.

Okobo je samo prošao pored Džejmsa nakon čega ga je Amerikanac gurnuo. Okobo je krenuo da pada i zadržali su ga saigrači da ne završi na parketu. Zatim su saigrači i stručni štab morali da zadrže Džejmsa koji je bjesnio i želio da se razračuna sa saigračem.

Nije se smirivao sukob još neko vrijeme, a onda je Džejms odlučio da napusti teren na drugi izlaz u odnosu na svoje saigrače.

Pogledajte cijeli incident:

Monako je u problemu

Ne samo da je Monako rutinski izgubio od najbolje ekipe u Evropi, već je u seriji jako loših rezultata. U Evroligi su od poraza od Crvene zvezde 20. januara pobijedili samo Baskoniju, uz sedam poraza. Za sada drže deseto mjesto na tabeli, i Dubai i Milano ih stižu, a ni Makabi i Virtus nisu daleko.

Tagovi

Evroliga KK Monako KK Fenerbahče Majk Džejms

