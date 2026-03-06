Lionel Mesi stajao mirno dok je Tramp prijetio Iranu: "Reći ću ono što nijedan američki predsjednik do sada nije"

Lionel Mesi i tim Inter Majamija stajali su mirno dok je Donald Tramp prijetio Iranu, Kubi, Venecueli i hvalio se uspjesima u ratu.

Lionel Mesi, Luis Suarez, Rodrigo de Pol, Serhio Regilon i fudbaleri Inter Majamija su stajali mirno u šoku dok je Donald Tramp izvještavao Ameriku o ratu u Iranu. Fudbaleri Inter Majamija su došli u Bijelu kuću nakon što su osvojili titulu u MLS-u. Nakon što ih je pozdravio, odmah je krenuo da izvještava o Iranu.

"Mi volimo šampiona, a ovdje ih imamo mnogo večeras, previše da bismo ih sve predstavili. Mnogo njih su politički šampioni, ali za njih nas nije briga sada, zar ne? Prije nego što počnemo, reći ćemo nešto o tome šta se dešava u našoj operaciji u Iranu", rekao je Tramp.

Šta je rekao o Iranu?

"Američka vojska zajedno sa fantastilčnim izraelskim partnerima nastavlja da totalno razbija protivnika mnogo ranije nego što je planirano i na nivoima koji nikada nisu viđeni ranije. Svakoga sata sve više uništavamo iranske raketne kapacitete onako kako niko nije mislio da je moguće. Čim ispale raketu za četiri minuta pogodimo lansirnu rampu, ne znaju šta ih je snašlo.

Mornarica im je nestala, 24 broda u tri dana su potopljena, mnogo brodova. Njihovo protivvazdušno oružje je uništeno. Svi njihovi avioni su uništeni, nemaju kominikaciju. Uništeno je 60 odsto raketa i 64 odsto lansirnih rampi. Osim toga im dobro ide.

Ali tvrdi su i hoće da se bore. Zovu i pitaju kako da se nagode, a ja kažem da su malo zakasnili. Mi želimo da se borimo više nego oni. Imali smo 47 godina horora sa ovom grupom.

Zaista nismo imali izbora jer da ih mi nismo udarili oni bi udarili nas jer su ludi. Kada gledamo prvi napad na Iran je bio sjajan. Sada pozivam da vojska i revolucionarna garda predaju oružje. Daćemo vam imunitet i primićemo vas na pravu stranu istorije ili ćete garantovano umrijeti", rekao je Donal Tramp.

A šta je rekao o fudbalu?

"Tu smo da odamo počast šampionima MLS-a Inter Majamiju. Moja velika privilegija je da kažem ono što nijedan američki predsjednik nije rekao ranije. U Bijeloj kući je Lionel Mesi. Moj sin je tvoj veliki fan i misli da si sjajna osoba. Ali voli i gospodina Ronalda. Tu je i trener za koga čujem da je sjajan, Havijer Maskerano. Čuo sam da je sjajan trener. Mada meni je svaki trener koji pobjeđuje sjajan.

Godina 2025. je bila rekordna sezona za Inter Majami. Ne bi trebalo da kažem ovo jer ćete reći da sam mnogo star, ali gledao sam Pelea dok je igrao u Kosmosu. Ne znam jesi li ti bolji od Pelea? Mada ja mislim da jesi", rekao je Tramp.