Nova majstorija Lionela Mesija!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Lionel Mesi postigao dva gola za Inter iz Majamija, od čega jedan iz slobodnog udarca.

Gol Lionela Mesija iz slobodnog udarca Izvor: Twitter/screenshot/MLS

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi postigao je prethodne noći prve golove u novoj sezoni MLS-a. U svojoj drugoj utakmici ove sezone, Mesi je bio dvostruki strijelac i vodio je tako Inter Majami do prve pobjede u istoriji na gostovanjima "omraženom" rivalu Orlandu - 4:2 (0:2).

Interesantno je da je američki šampion gubio na poluvremenu 2:0 golovima Pašalića i Ojede, da bi u nastavku došlo do preokreta. Prvo je pogodio Silveti u 49, pa Mesi u 57. minutu, da bi u završnici došlo do potpunog preokreta.

Prvo je Segovija u 85. minutu preokrenuo za 3:2, da bi konačan rezultat postavio Leo Mesi u 90. iz slobodnog udarca. Pogledajte kako je to uradio najbolji fudbaler svih vremena, pokazavši da uprkos tome što je na pragu 40. godine i dalje igra nestvaran fudbal.


Podsjetimo, Mesi je nedavno produžio ugovor sa Interom iz Majamija i planira da ostane i poslije Svjetskog prvenstva 2026. godine na kome će s Argentinom probati opet da dođe do titule prvaka.

Tagovi

Lionel Mesi Inter Majami MLS

