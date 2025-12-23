logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mesijeva sestra povrijeđena u teškoj nesreći

Mesijeva sestra povrijeđena u teškoj nesreći

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Marija Sol Mesi povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći u Majamiju gdje je pripremala svoje venčanje.

Sestra Lea Mesija povrijeđena u nesreći Izvor: mariasolmessi/Instagram/Printscreen

Marija Sol Mesi, sestra legendarnog Lionela Mesija, doživjela je tešku saobraćajnu nesreću u Majamiju. Ona je morala da otkaže venčanje zbog ozbiljnih povreda koje je zadobila. Kako prenose argentinski mediji u pitanju su višestruki prelomi i opekotine. Navodno, Marija je izbila kontrolu nad vozilom i udarila u zid.

Ono što su dobre vijesti je da Mesijeva sestra više nije u životnoj opasnosti, ali su povrede dovoljno ozbiljne da odlože njeno venčanje zakazano za 3. januar u Rosariju- Zadobila je opekotine, a opekotine je veoma teško lečiti, kao i pomjeranje pršljenova. Već je započela rehabilitaciju i njen oporavak je prioritet. 

U Argentini vlada zabuna oko okolnosti nesreće. Iako su izvještaji prvobitno navodili da je Marija Sol vozila pikap, postoje navodi koji tvrde da je Marija Sol Mesi vozila motor i da je zbog toga zadobila opekotine.

Mesijeva sestra je očigledno našla sreću u Majamiju gde njen brat igra od 2023. godine. Ona je upoznala trenera mladog tima Intera Hulijana Areljana i ubrzo je počela njihova ljubavna priča. Nažalost, svečena ceremonija vjenčanja će morati da bude odložena. Vjenčanje je bilo planirano u Rosariju odakle je porijeklom porodica Mesi. To je takođe mjesto gdje se Lionel Mesi oženio sa dugogodišnjom izabranicom Antonelom Rokuzo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lionel Mesi fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC