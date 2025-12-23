Mesijeva sestra povrijeđena u teškoj nesreći

Marija Sol Mesi povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći u Majamiju gdje je pripremala svoje venčanje.

Marija Sol Mesi, sestra legendarnog Lionela Mesija, doživjela je tešku saobraćajnu nesreću u Majamiju. Ona je morala da otkaže venčanje zbog ozbiljnih povreda koje je zadobila. Kako prenose argentinski mediji u pitanju su višestruki prelomi i opekotine. Navodno, Marija je izbila kontrolu nad vozilom i udarila u zid.

Ono što su dobre vijesti je da Mesijeva sestra više nije u životnoj opasnosti, ali su povrede dovoljno ozbiljne da odlože njeno venčanje zakazano za 3. januar u Rosariju- Zadobila je opekotine, a opekotine je veoma teško lečiti, kao i pomjeranje pršljenova. Već je započela rehabilitaciju i njen oporavak je prioritet.

U Argentini vlada zabuna oko okolnosti nesreće. Iako su izvještaji prvobitno navodili da je Marija Sol vozila pikap, postoje navodi koji tvrde da je Marija Sol Mesi vozila motor i da je zbog toga zadobila opekotine.

Ubukwe bwa mushiki wa Lionel Messi, Maria Sol Messi, azakorana n'umwe mu batoza ba Inter Miami, Julian “Tuli” Arellano, bwasubitswe nyuma yo gukorera impanuka ikomeye y'imodokamu mujyi wa Miami, akajyanwa mu bitaro.pic.twitter.com/tiJRbZzrwI — Theupdate Rwanda (@theupdaterwanda)December 23, 2025

Mesijeva sestra je očigledno našla sreću u Majamiju gde njen brat igra od 2023. godine. Ona je upoznala trenera mladog tima Intera Hulijana Areljana i ubrzo je počela njihova ljubavna priča. Nažalost, svečena ceremonija vjenčanja će morati da bude odložena. Vjenčanje je bilo planirano u Rosariju odakle je porijeklom porodica Mesi. To je takođe mjesto gdje se Lionel Mesi oženio sa dugogodišnjom izabranicom Antonelom Rokuzo.

