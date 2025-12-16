logo
Leo Mesi i Robert Levandovski uskoro u istom klubu?

Nebojša Šatara
Možda bismo u bliskoj budućnosti na terenu mogli vidjeti Roberta Levandovskog i Lionela Mesija u tandemu

levandovski i mesi zajedno u inter majamiju Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Robert Levandovski (37) uskoro bi se mogao pridružiti legendarnom Lionelu Mesiju u Inter Majamiju. S obzirom na to da Poljak broji ozbiljne fudbalske godine malo je vjerovatno da će poslije 2026. i dalje nositi dres Barselone, a taj trenutak pomno prati klub iz Sjedinjenih Američkih Država.

Levandovskom sljedeće godine ističe ugovor sa klub iz Katalonije, a prvi u redu koji je zainteresovan za Poljaka je Inter Majami. Ovo bi značilo da bismo dvojicu legendarnih fudbalera uskoro mogli vidjeti u tandemu, a sve to za cilj ima i odbranu MLS-a.

Suvlasnik ovog kluba Dejvid Bekam predvodi potragu za pojačanjima, a ovu teoriju dodatno je podpomogla i vijest Mareka Jozvika, poljskog novinara, koji tvrdi da je Levandovski već počeo da traži smještaj na Floridi. Prema tome, sve je izvjesnije da će Inter Majami u svom timu imati još jednog legendarnog igrača.

Levandovski je već govorio o karijeri i budućnosti, mada nije želio da bilo šta precizira. "Ne znam hoću li biti u Barseloni ili negdje drugdje. Uskoro ću odlučiti o svojoj budućnosti. Odluka neće ovisiti samo o sportskim faktorima, već i o emocionalnim", rekao je Poljak.

Mesi i Levandovski nisu imali priliku da ranije dijele svlačionicu, s obzirom na to da je Robert bio u ekipi Bajerna od 2014. do 2022, kojem je posvetio najveći dio karijere. S druge strane, Mesi je najveći trag ostavio u Barseloni u kojoj je bio od 2004. do 2021, pa rijetko mijenjanje klubova ove dvojice igrača nije dozvolilo da se sretnu na drugačiji način osim kao rivali na terenu.

