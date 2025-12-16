Lionel Mesi završio trodnevnu turneju po Indiji

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi završio je u Nju Delhiju trodnevnu turneju po Indiji, poslije haotičnog početka u Kalkuti.

Izvor: ANI / imago sportfotodienst / Profimedia

Hiljade navijača okupile su se na stadionu u Delhiju kako bi vidjeli zvijezdu argentinske reprezentacije i Intera iz Majamija, prenijele su svjetske agencije.

Uz Mesija su bili i njegovi saigrači iz Intera Luis Suarez i Rodrigo de Paul. Sva trojica su potpisivala autograme, šutirali su loptu sa djecom na terenu, dok su navijači uzvikivali njihova imena.

Mesijev plan putovanja morao je biti izmijenjen, pošto je let iz Mumbaija kasnio zbog magle. On je imao gust raspored u Indiji, pošto je prisustvovao brojnim promotivnim događajima u Kalkuti, Hajderabadu i Mumbaju, otkako je doputovao u subotu ujutro.

Mnogobrojni bijesni navijači su u subotu vandalizovali stadion u Kalkuti pošto nisu uspjeli da vide Mesija, a za to su platili i do 133 dolara. Mesi je bio okružen zvaničnicima i lokalnim poznatim ličnostima tokom kratke šetnje po terenu, a brzo se sklonio kada je situacija izmakla kontroli.

Preostali događaji su prošli bez problema, a navijači su bili oduševljeni što su mogli da vide svjetsku zvijezdu.

(MONDO, agencije)