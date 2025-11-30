Leo Mesi opet pomjera granice: Osvojio 47. trofej i postao najbolji asistent u istoriji fudbala

Mesi je sa Interom iz Majamija pobijedio u finalu Istočne konferencije MLS i osvojio još jedan trofej.

Najbolji fudbaler svijeta Lionel Mesi i dalje pomjera granice u fudbalu. Prethodne noći pomogao je svom Interu iz Majamija da dođe do titule Istočne konferencije u MLS i to pošto su razbili Njujork siti 5:1. Na taj način, Mesi je podigao još jedan trofej u svojoj bogatoj karijeri, a 47. mu je predao najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz.

Carlitos giving a trophy to Messi.pic.twitter.com/9sIT6UVd2Z — José Morgado (@josemorgado)November 30, 2025



Najtrofejniji fudbaler svih vremena na ovoj utakmici imao je jednu asistenciju, za Silvetija u 67. minutu, a može da se kaže da je Aljende najzaslužniji za pobjedu zbog het-trika. Još jedan gol dao je Segovija.

Mesi je inače na ovoj utakmici postao i najbolji asistent u istoriji fudbala, sada ih ima čak 405, pa je zvanično pretekao Ferenca Puškaša, zvijezdu Real Madrida i reprezentacije Mađarske iz pedesetih godina prošlog vijeka, s tim da treba uzeti u obzir i da li su se u to vrijeme na pravilan način zavodile sve asistencije.

Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history.



Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣

Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣

Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣pic.twitter.com/C1OPMmNK01 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)November 30, 2025



U finalu MLS Inter iz Majamija će igrati protiv Vankuvera, a i jednima i drugima je ovo prvi put da igraju za titulu. Kad je Mesi došao na Floridu, klub je bio na samom početku i može da se kaže da je bio najlošiji u SAD, dok se sada bori za najvažniji pehar.

: Inter Miami were ROCK BOTTOM of the MLS table when Lionel Messi arrived.



Within 3 years he won them 3 major titles, carrying them to the MLS CUP FINAL while producing 77 goals + 41 assists (118 G/A) in 87 games.pic.twitter.com/OHMLTk9d5E — The Touchline | (@TouchlineX)November 30, 2025



Finale MLS-a zakazano je za 6. decembar na stadionu Intera iz Majamija.

