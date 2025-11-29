Mesi insistirao da se vrati u Barsu, nisu mu dali: Najlepša fudbalska bajka se nije dogodila iz jednog razloga

Lionel Mesi je 2023. poželio da se vrati u Barselonu, ali stvari nisu išle po planu.

Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Lionel Mesi je napustio Barselonu, ali Barselona nikada nije izašla iz njegovog srca. Prije nešto više od dvije nedjelje Argentinac je posjetio Kamp Nou, daleko od očiju javnosti, stadion na kojem je postigao stotine golove i pisao istoriju kluba iz Katalonije. Stadion trenutno izgleda neprepoznatljivo zbog radova na obnovi, ali pojava jednog od najboljih fudbalera svih vremena uljepšala je stadion i pored nereda u okolini. Možda je priča o dolasku Mesija mogla da izgleda i drugačije, da je 2023. ponovo obukao dres Barselone.

Samo jedan korak je nedostajao da nastane najveća romantična priča ne samo te godine, nego možda cijele fudbalske ere. Nakon posjete stadionu Mesi je preko društvenih mreža poručio da mu to mjesto "nedostaje iz sveg srca" i da ga je nebrojeno puta činilo "najsrećnijim čovekom na svijetu". Te riječi ponovo su probudile emocije među navijačima i novinarima, pa je španski "Sport" objavio da je Mesi, prije nego što je prešao u Inter Majami, silno želio da se vrati u dres Barselone - onaj u kojem je osvojio 10 titula La Lige, četiri Lige šampiona, sedam Zlatnih lopti i mnoge druge trofeje.

U januaru 2023. tadašnji trener Barselone, ujedno i Mesijev veliki prijatelj, Ćavi Ernandes dobio je poziv koji nije mogao ni da zamisli. Sa druge strane nalazio se Mesi, koji mu je rekao: "Odlučio sam - hoću da se vratim u Barselonu." Bio je uzbuđen, želio je da se poslije dvije godine u PSŽ-u vrati kući i da posljednje poglavlje evropske karijere provede u klubu života. Ćavi je bio oduševljen, a tokom narednih mjeseci njih dvojica su redovno razgovarali, dogovarali ulogu koju bi Mesi imao, pravili planove i uskladili viđenje buduće ekipe. Postigli su dogovor, pa je sve ukazivalo na to da će nesuglasice iz 2021. biti ispravljen.

Zašto Mesi nije došao u Barselonu?

Krajem februara Ćavi i Mesijev otac i agent Horhe Mesi, radili su na tome da se cijeli proces ubrza. Trener je srećne vijesti prenio predsedniku Đoanu Laporti. Laportin drugi mandat zapravo je i počeo Mesijevim odlaskom, a sada mu se pružala prilika da popravi stvari. U aprilu je već bio spreman dvogodišnji ugovor sa svim detaljima, ali su pomalo nepredviđene okolnosti srušile snove Barselone. La Liga je obavijestila klub da finansijski propisi ne dozvoljavaju registraciju Mesija pod tadašnjim uslovima.

Horhe Mesi je Ćaviju poručio: "Rekli su mi da nema ništa od povratka".

Barselona je potom promijenila stav, povukla ranija obećanja i postalo je jasno da klub vodi bitku koju ne može da dobije, finansijski problemi bili su preveliki. Mesi se umorio od neizvjesnosti i odlučio da prihvati ponudu Intera iz Majamija. Umjesto senzacionalnog povratka, uslijedila je američka avantura i bajkovita priča u ružičastom dresu.

Sličan scenario dogodio se i 2021. godine, kada je klub saopštio da "žali što finansijske i strukturalne prepreke" onemogućavaju produžetak ugovora, iako je Mesi pristao na smanjenje plate. Prethodnih godina zarađivao je oko 50 miliona evra neto po sezoni, što je za klub u bruto iznosu predstavljalo više od 100 miliona (po nekima i do 160 miliona).

Još 2020. Mesi je pokušao da aktivira klauzulu koja bi mu omogućila da besplatno napusti klub godinu dana prije isteka ugovora, ali je zakasnio sa predajom zahtjeva. Sezona se zbog pandemije odužila, pa je rok za aktivaciju istekao mnogo ranije. Razlozi njegovog nezadovoljstva tada su bili različito tumačeni: od slabljenja uticaja u klubu, preko neispunjenih obećanja o povratku Nejmara, do nezadovoljstva smjenom Valverdea i postavljanjem Setjena.

Na kraju, Mesi se od kluba oprostio na emotivnoj konferenciji za medije – ne na terenu, ne pred navijačima, već pred kamerama. To je bio rastanak koji niko nije želio, a koji je ostao upamćen kao velika nepravda prema najboljem igraču u istoriji kluba, a kako stoje stvari i fudbala.