FS Angole plaća 12 miliona evra za prijateljski meč sa Argentinom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Crvene zvezde Milson mogao bi da bude dio reprezentacije Angole koja će platiti bogatstvo da igra protiv Mesija i Argentine.

Lionel Mesi u Angoli – prijateljski meč vrijedan 12 miliona € Izvor: MN Press/EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Već godinama Fudbalski savez Angole pokušava da organizuje dolazak Lionela Mesija u Luandu, ali im to još nije pošlo za rukom. Problem su FIFA termini, međutim prije svega novac koji su Argentinci tražili da dođu sa prvim timom - odnosno naravno sa kapitenom Leo Mesijem.

Prema pisanju afričkih medija, izgleda da je dogovor konačno postignut. Angola će platiti nevjerovatnih 12 miliona evra da igra prijateljsku utakmicu sa Argentinom, a termin se još čeka.


Meč bi trebalo da se igra na stadionu "11. novembar" u Talatoni, gradu koji je manje više i predgrađe Luande, a očekuje se da će dobar dio novca datog za Mesija i Argentince - moći da se zaradi od prodaje ulaznica i marketinškog sadržaja. U pitanju je objekat izgrađen 2009. godine koji prima 48.500 navijača.

Tako će i Zvezdin fudbaler Milson moći da se oproba protiv Mesija, pod uslovom da bude pozvan u državni tim. On je povremeni reprezentativac i trenutno nije u naročitoj formi, međutim možda ga baš prilika da se oproba protiv najvećeg - dodatno motiviše.

U dosadašnjoj karijeri Milson ima 24 nastupa za Angolu i tri gola, a u finišu kvalifikacija za Mundijal bio je redovan u timu.

Tagovi

fudbal Angola Argentina Lionel Mesi

