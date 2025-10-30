FS Angole plaća 12 miliona evra za prijateljski meč sa Argentinom

Fudbaler Crvene zvezde Milson mogao bi da bude dio reprezentacije Angole koja će platiti bogatstvo da igra protiv Mesija i Argentine.

Izvor: MN Press/EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Već godinama Fudbalski savez Angole pokušava da organizuje dolazak Lionela Mesija u Luandu, ali im to još nije pošlo za rukom. Problem su FIFA termini, međutim prije svega novac koji su Argentinci tražili da dođu sa prvim timom - odnosno naravno sa kapitenom Leo Mesijem.

Prema pisanju afričkih medija, izgleda da je dogovor konačno postignut. Angola će platiti nevjerovatnih 12 miliona evra da igra prijateljsku utakmicu sa Argentinom, a termin se još čeka.

| NEW: Angola will spend €12 million to face Argentina in a friendly.



The high cost is mainly due to Lionel Messi’s presence, which is expected to completely sell out the 11-November Stadium.



[@snewsafrica]pic.twitter.com/2BqH1XtTdT — CentreGoals. (@centregoals)October 30, 2025



Meč bi trebalo da se igra na stadionu "11. novembar" u Talatoni, gradu koji je manje više i predgrađe Luande, a očekuje se da će dobar dio novca datog za Mesija i Argentince - moći da se zaradi od prodaje ulaznica i marketinškog sadržaja. U pitanju je objekat izgrađen 2009. godine koji prima 48.500 navijača.

Tako će i Zvezdin fudbaler Milson moći da se oproba protiv Mesija, pod uslovom da bude pozvan u državni tim. On je povremeni reprezentativac i trenutno nije u naročitoj formi, međutim možda ga baš prilika da se oproba protiv najvećeg - dodatno motiviše.

U dosadašnjoj karijeri Milson ima 24 nastupa za Angolu i tri gola, a u finišu kvalifikacija za Mundijal bio je redovan u timu.