Mesi se pobjedom nad Venecuelom oprostio od domaće publike

Bliži se kraj jedne ere.

Izvor: Isaac Ortiz / imago sportfotodienst / Profimedia

Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi sinoć se pobjedom nad selekcijom Venecuelom oprostio od domaće publike, pošto do kraja svoje reprezentativne karijere više neće igrati utakmice u Argentini.

Selekcija Argentine je u Buenos Ajresu pobijedila Venecuelu 3:0, u utakmici pretposljednjeg, 17. kola južnoameričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a Mesi je u tom duelu postigao dva gola.

Messi’s brace goals against Venezuela,which appears to be his last home match on Argentine soil..



The end of an Era?



pic.twitter.com/CwnqeMWh2r — SIKA SPORTS (@sikasports360)September 5, 2025

"Mogućnost da završim na ovaj način ovdje je ono o čemu sam oduvijek sanjao. Doživio sam mnogo stvari na ovom terenu, i dobrih i ne tako dobrih, ali uvijek je radost igrati u Argentini, pred našim navijačima", naveo je Mesi.

Reprezentacija Argentine je već obezbijedila plasman na predstojeće Svjetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a Mesi je rekao da će na njemu igrati samo ako bude smatrao da je fizički spreman.

"Uzbuđen sam, željan. To je dan za danom, osjećam senzacije. Ako se budem osjećao dobro, uživaću u tome, ako ne, radije ne bih bio tamo", rekao je Mesi, koji je dodao da je devet mjeseci, koliko još ima do početka turnira, "dugo vrijeme".

Mesi (38) je rekorder reprezentacije Argentine po ukupnom broju odigranih utakmica (194) i postignutih golova (114), a sa selekcijom svoje zemlje je, između ostalog, osvojio i trofej na Svjetskom prvenstvu 2022. godine.