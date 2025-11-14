"Ibra je izbačen iz Barselone zbog Mesija": Hrvat otkrio mračnu stranu Argentinca

Nekadašnji hrvatski košarkaš Mario Kasun iznio je svoja saznanja o Lionelu Mesiju. Ovim riječima je "ubio" snove milionima djece.

Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia

Nekadašnji hrvatski košarkaš Mario Kasun imao je jako živopisnu karijeru, a tokom gostovanja u popularnom podkastu "Jao Mile" iznio je šokantne tvrdnje o jednom od najboljih fudbalera ikada Lionelu Mesiju. Kasun je nosio dres Barselone u periodu od 2006. do 2008. godine i na svojoj koži osjetio šta znači biti u blizini fudbalskog Boga. Ipak, nije bio previše impresioniran kada je saznao za njegovu mračnu tajnu.

Uprkos tome što je igrao u jednom od najvećih evropskih klubova, imao epizodu u NBA ligi, bilo je trenutaka kada nije imao novca ni za osnovne potrebe. Njegovu situaciju znali su da iskoriste mnogi...

"Ja sam imao situaciju gdje nisam imao za burek. Neki saigrači su mi davali pare. Oni su znali da ja živim sa svojom prijateljicom i njenom familijom koju sam upoznao kada sam bio na ljetnim kampovima. Ja sam ti živio, brate, sa jednom... Joka, ja je zovem to je moja crna sestra. Oni su iz Dominikanske Republike, nas je u kući bilo sedam. Nisam imao da platim rentu, za gajbu. Ona je meni pomogla da uzmem prvu karticu, televizor, krevet na karticu da bih dobio dobar kredit da bi mogao da kupim auto", počeo je Kasun priču i podsjetio se perioda iz Barselone:

"U Barselonu dođeš, šutnu te, kažu snalazi se sam. Ja sam bio kod Gurovića u stanu u Barseloni. Onda smo se sreli dok je igrao u Turskoj, igrom slučaja dođemo na tu priču da sam ja u njegovom stanu. On me pita: 'Koliko su ti uzimali', ja kažem 4.000, on kaže: 'Mamicu im..., ja sam to izdavao za dva soma'".

Potom je otkrio šta se pričalo o Mesiju koji važi za jednog od najskromnijih sportista na svijetu.

"Ja sam čuo priče i na svoje oči sam vidio. Brate, 'ajde što je Mesi bio Bog u fudbalu, on je bio Bog u mafijaškom dijelu. Prijatelj vodi nekretnine, hoćeš da potpišeš za Barselonu? Moraš ovo. Hoćeš da kupiš nekretninu? Moraš od mog prijatelja", rekao je Hrvat i dodao:

"Simpatični lijepi dečko, to tako priče kruže. Bog i batina. Ibra je bio izbačen iz Barselone zato što nije htio plju*ati po Mesiju. Ibra, baraba balkanska. On će tamo nekom pi*deku malom pu*** k****. Uz sve te pare milione da se baviš takvim s*anjima", ispričao je Kasun.

Kasun je seniorsku karijeru započeo u Gorici, da bi ga put odveo u Njemačku odakle se probio u NBA gdje je nosio dres Olrlando Medžika. Uslijedio je povratak u Evropu gdje je igrao za Barselonu, Efes, Zagreb Sijernu i na kraju se penzionisao u Al Vaslu iz Dubaija.

