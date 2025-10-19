logo
Lionel Mesi ponovo pokorio Ameriku: Argentinski čarobnjak postigao het-trik i ispisao istoriju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Lionel Mesi osvojio je Zlatnu kopačku MLS-a za 2025. godinu

Lionel Mesi ispisao istoriju MLS-a Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi je osvojio Zlatnu loptu MLS-a, ovog puta za 2025. Argentinac je postigao 29 golova u svega 28 mečava i tako postao najbolji strijelac lige, uz to Mesi je i 19 puta asistirao, a čitava statistika iskusnog fudbalera bila je dovoljna da se nadmaše Denis Buanga i Sem Saridž sa po 24 golova.

Mesi je osvajanjem ove nagrade još jednom ispisao istoriju, on je postao prvi igrač Inter Majamija koji je dobio ovo priznanje, a ujendo i prvi Argentinac još od Valentina Kasteljanosa koji je 2021. to učinio u dresu Njujorka. Ono što je napravilo razliku između Mesija i ostatka konkurenta, svakako je subotnja utakmica u kojoj je Argentinac postigao tri gola.

Inter Majami je slavio i to preokretom koji je započeo Mesi. Na gostovanju Nešvilu, tim koji je na terenu vodio Argentinac pobijedio je 5:2, a od toga je tri gola postigao Mesi. Najpre je već u 34. minutu Argentinac zatresao mrežu rivala, ali je onda do poluvremena domaćin imao 2:1, golovima Džejkoba Šafelburka i Sema Sardžija. A, onda je Mesi u 63. kroz penal došao do izjednačenja, pa je potom Baltazar Rodriges pogodio, a onda ponovo Lionel Mesi u 81. minutu za 4:2. Konačan rezultat postavio je Telasko Segovija iz Venecuele.

Mesi je het-trikom zabilježio 37 golova na 43 meča. Zahvaljujući pobjedi iz preokreta Inter Majami nalazi se na trećem mjestu MLS lige, sa 65 bodova. Zbog statistike koju bilježi u 39. godini Mesi je sve bliži da i po drugi put postane MVP, odnosno najkoristniji igrač lige, kao što je to učinio 2024.

