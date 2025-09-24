logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bježite odatle, Mesijev otac se pita za sve": Poljak isprozivao Lionela i cijeli klub

"Bježite odatle, Mesijev otac se pita za sve": Poljak isprozivao Lionela i cijeli klub

Autor Dragan Šutvić
0

Poljski fudbaler Mateuš Klih tvrdi da je situacija u Interu iz Majamija užasna i da se tamo za sve pitaju Leo Mesi i njegov otac i savjetuje igrače da ne idu u taj klub...

Mateuš Klih proziva Mesija i Inter Majami Izvor: Ira L. Black / Getty images / Profimedia

Lionel Mesi dominira u Americi. Poslije odlaska iz Barselone potpisao je za Inter iz Majamija i tamo uživa. Trese mreže kao od šale, tu su i njegovi nekadašnji saigrači iz Španije poput Luisa Suareza, Đordija Albe i Serhija Busketsa, ali pojedinci tvrde da je tamo situacija daleko od idealne i da se porodica legendarnog Argentinca tamo pita za sve. To su riječi Mateuša Kliha (35).

"Ne preporučujem ljudima da idu u Majami, tamo je katastrofa. Ljudi odlaze, treneri, fizioterapeuti, svi bježe. Organizaciono je veoma loše. Mesijev otac praktično vodi klub. Ništa ne može da se uradi bez njihovog pristanka. Uz to je klub udaljen oko 45-50 minuta od Majamija", rekao je Klih.

Bivši poljski reprezentativac, koji je igrao u Premijer ligi za Lids šest godina, ima neke druge preporuke za sve one koji hoće da igraju u Americi.

"Preporučio bih Njujork. Imaju bolje stadione, tu su u blizini i neki drugi klubovi koji imaju sjajne stadione poput Kolumbusa i Sinsinatija, mada je tamo dosadno za život. Preporučio bih Nešvil, ako imate tu opciju. Prelijepo je mjesto, kantri muzika, Portland i Sijetl imaju sjajnu atmosferu, doduše nalaze se na kraju svijeta", ispričao je Klih.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lionel Mesi fudbal Inter Majami

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC