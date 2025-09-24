"Bježite odatle, Mesijev otac se pita za sve": Poljak isprozivao Lionela i cijeli klub

Poljski fudbaler Mateuš Klih tvrdi da je situacija u Interu iz Majamija užasna i da se tamo za sve pitaju Leo Mesi i njegov otac i savjetuje igrače da ne idu u taj klub...

Izvor: Ira L. Black / Getty images / Profimedia

Lionel Mesi dominira u Americi. Poslije odlaska iz Barselone potpisao je za Inter iz Majamija i tamo uživa. Trese mreže kao od šale, tu su i njegovi nekadašnji saigrači iz Španije poput Luisa Suareza, Đordija Albe i Serhija Busketsa, ali pojedinci tvrde da je tamo situacija daleko od idealne i da se porodica legendarnog Argentinca tamo pita za sve. To su riječi Mateuša Kliha (35).

"Ne preporučujem ljudima da idu u Majami, tamo je katastrofa. Ljudi odlaze, treneri, fizioterapeuti, svi bježe. Organizaciono je veoma loše. Mesijev otac praktično vodi klub. Ništa ne može da se uradi bez njihovog pristanka. Uz to je klub udaljen oko 45-50 minuta od Majamija", rekao je Klih.

Bivši poljski reprezentativac, koji je igrao u Premijer ligi za Lids šest godina, ima neke druge preporuke za sve one koji hoće da igraju u Americi.

"Preporučio bih Njujork. Imaju bolje stadione, tu su u blizini i neki drugi klubovi koji imaju sjajne stadione poput Kolumbusa i Sinsinatija, mada je tamo dosadno za život. Preporučio bih Nešvil, ako imate tu opciju. Prelijepo je mjesto, kantri muzika, Portland i Sijetl imaju sjajnu atmosferu, doduše nalaze se na kraju svijeta", ispričao je Klih.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!