Hrvat obrukao Lionela Mesija u Americi: Najboljem svih vremena ovaj trik nije mogao da prođe

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Legendarni Lionel Mesi zaustavljen u Šarlotu, a hrvatski golman nije dozvolio da bude prevaren.

Hrvatski golman odbranio penal Lionelu Mesiju Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Fudbaleri Intera iz Majamija, za koji nastupa i legendarni Lionel Mesi, poraženi su na gostovanju Šarlotu (3:0) u okviru elitnog ranga fudbala u SAD. Upravo je Argentinac kojeg mnogi smatraju najboljim svih vremena "ponižen" na ovom meču, jer je hrvatski golman Kristijan Kahlina pročitao njegovu namjeru i zaustavio "panenku" u ranoj fazi meča.

Lionel Mesi je imao priliku da postigne gol u 32. minutu, pri rezultatu 0:0, ali je Kahlina pročitao njegovu namjeru. Umjesto da "padne", hrvatski golman ostao je na sredini, loptu lagano odbio uvis i zatim uhvatio bez bilo kakvih problema. Bio je to impuls neophodan fudbalerima Šarlota, koji su u nastavku meča preko Idana Toklomatija pregazili goste sa Floride.

Pogledajte Mesijev penal:  

Iako je po mišljenju mnogih najbolji fudbaler svih vremena, Lionel Mesi ovog puta nije uspio da prevari Kristijana Kahlinu. Obrukao se na gostovanju Šarlotu, a njegov tim to je skupo koštalo jer do kraja susreta nisu uspjeli da budu konkurentni. Pitanje je kako bi meč izgledao da je Mesi sa bijele tačke zatresao mrežu, umjesto što je tražio priliku da se poigra sa rivalom.

Ko je Kristijan Kahlina?

Lionela Mesija svi znaju i ne treba puno predstavljati rekordera sa osam Zlatnih lopti i svim mogućim trofejima u svijetu fudbala, ali Kristijan Kahlina (33) nije svjetski poznato ime. Riječ je o Zagrepčaninu koji je izgradio izuzetno zanimljivu karijeru, a koji je svojevremeno bio i omladinski reprezentativac Hrvatske.

Kahlina je ponikao u Dinamu iz Zagreba, ali u prvom timu tog kluba nije upisao nijedan seniorski nastup. Put ga je dalje vodio preko u Vinogradar, igrao je za Lučko, a zatim se oprobao kao golman Kopera u Sloveniji. Pažnju na sebe skrenuo je kao golman Gorice, branio je još i za Ludogorec - a možda ga se sjećate sa meča protiv Crvene zvezde u Razgradu 2022. godine, kada je Gelor Kanga postigao jedini gol na meču.

Ubrzo nakon toga Kahlina se preselio u SAD i od tada brani za ekipu Šarlota. Očigledno mu prija MLS, pošto je do sada zabilježio više od 130 nastupa za ovu ekipu, u kojoj mu je saigrač srpski vezni fudbaler Nikola Petković, nekadašnji igrač Čukaričkog. Šarlot je svojevremeno za njega "brđanima" platio 3.000.000 evra, ali nekadašnji mladi reprezentativac Srbije ove sezone tek povremeno dobija šansu.

