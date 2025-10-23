Mesi potpisao novi ugovor, igraće i poslije 40. godine

Lionel Mesi potpisao je novi ugovor sa Interom iz Majamija.

Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Lionel Mesi, baš kao i Novak Đoković i Kristijano Ronaldo, nema namjeru da ode u penziju. Umjesto odmora, Mesi je odlučio da potpiše novi ugovor sa Interom iz Majamija i u timu u kojem je od 2023. zagarantovano ostane do decembra 2028. Čuveni Argentinac, dakle, u Americi ostaje još naredne tri godine.

Mesi je nedavno u 39. godini dobio Zlatnu kopačku MLS lige, a ujedno je postao i najbolji strijelac takmičenja pošto je dosad na 28 mečeva postigao 29 golova. Očigledno je njegov klub više nego ponosan na Mesija, pa godine ne prestavljaju prepreku da mu se i naredne tri godine ukaže povjerenje.

Kako je prenio fudbalski insajder Fabricio Romano, dogovor između Intera i Mesija postignut je još prije nedjelju dana, sa da je samo ozvaničen, pošto je Mesi stavi paraf na novi ugovor. Nakon formalnih koraka kluba i igrača, svijet je ostao šokiran jer će Mesi, mada je njegov profesionalizam i talenat neosporan, igrati profesionalno fudbal sa više od 40 godina, na zahtjevnom nivou takmičenja.

Mesi je dosad na 43 utakmice postigao 37 golova, što je i te kako vrijedno pomjena. Zbog statistike koju bilježi u 39. godini, Mesi je sve bliži da i po drugi put postane MVP, odnosno najkoristniji igrač lige, kao što je to učinio 2024.