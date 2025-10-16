Mesi mora da ruši vilu od 11 miliona evra: Ogromni problemi na sudu, stiglo je i objašnjenje haosa

Vila Lionela Mesija nije imala sve potrebne dozvole za proširenje i izgleda da će argentinski fudbaler morati da ruši dio prostora na Ibici zbog toga.

Lionel Mesi kupio je vilu na Ibici 2022. godine i sada su se pojavili ogromni problemi. Moraće da je ruši. Ne cijelu, već samo jedan dio koji je problematičan. O čemu se tačno radi? Pa, problem je završio i na sudu i nastao je zbog dozvola koje nije dobio za gradnju.

Advokati koji su podnijeli tužbu tvrde da su dorađeni dijelovi vile izgrađeni bez potrebnih građevinskih dozvola. U pitanju je nekoliko soba, garaža. Navodno ništa od toga nije uradio on, već prethodni vlasnik koji za to nije imao neophodne dozvole i taj cijeli proces traje već neko vrijeme na sudu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia
Izvor: Alberto Estevez / POOL/EFE POOL/EPA FILE
Izvor: Xinhua / Zuma Press / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prema navodima španskih medija, advokati argentinskog fudbalera nisu bili informisani o svemu tome i oni su zatečeni. U sudu je potvrđeno i zvanično da nije izdata konačna dozvola za izgradnju i proširenje pošto se vila nalazi na zaštićenom zemljištu. Jedno od mogućih rješenja za cijeli ovaj problem je rušenje dijela vile koji predstavlja problem... To nije jedina vila koju posjeduje.

Mesijeva vila je već jednom uništena

Vila Lionela Mesija na Ibici je 2024. godine bila uništena od strane aktivista. Oni su preskočili sve mjere zaštite, ušli i ispisali su grafite svuda. Ponijeli su i transparent "Pomozite planeti, jedite bogate". Sve to su samo slikali i snimali i to je iskorišćeno kao dokazni materijal.

Mesijevi advokati su, očekivano, podnijeli tužbu i navodno tražili 50.000 evra od vandala koji su u sklopu protesta protiv klime i klimatskih uslova demolirali i njegovu vilu.