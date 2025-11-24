Lionela Mesija ne može da zaustavi niko u Americi: Ima najbolje brojke u karijeri i napada titulu

Lionel Mesi na posljednjih devet utakmica učestvovao u čak 26 golova, a u MLS niko ne može da ga zaustavi dok napada titulu.

Fudbaleri Intera iz Majamija plasirali su se u polufinale MLS, a tamo će Lionel Mesi i družina igrati protiv ekipe Njujork sitija. Do polufinala najjačeg fudbalskog ranga u SAD tim sa Floride stigao je nakon impresivne pobjede (4:0) nad Sinsinatijem, uz nestvarnu partiju Lionela Mesija za kojeg se može reći da je ponovo pronašao najbolju formu svog života - sa 12 golova i 14 asistencija na devet utakmica.

Po mišljenju mnogih najbolji fudbaler svih vremena učestvovao je u pobjedi nad Sinsinatijem postignutim golom, a zatim i sa tri asistencije koje su riješile pitanje pobjednika. Bio je ovo samo nastavak nevjerovatnog niza koji Mesi ima u posljednje vrijeme - a koji podsjeća na najbolje dane njegove karijere.

Iako je jasno da to nije za poređenje, jer je MLS daleko ispod Mesijevih kvaliteta, ne smije prođi nezapaženo njegova dominacija. U najbitnijem dijelu sezone počeo je surovu dominaciju na terenima širom sa namerom da Interu iz Majamija donese istorijsku, prvu šampionsku titulu.

U kakvoj je formi Mesi?

Tokom posljednja dva mjeseca Lionel Mesi je odigrao devet mečeva - sedam za Inter i dva za Argentinu - a na svakom od tih susreta ostavio je fenomenalan utisak. Očigledno je argentinski fudbaler tempirao formu da bude u punoj snazi u ključnom dijelu sezone, kada počne doigravanje u veoma komplikovanom sistemu po kojem se igra MLS.

Nakon završetka ligaškog dijela sezone, Inter iz Majamija je igrao plej-of seriju do dve pobjede protiv Nešvila, a zatim kroz klasičan nokaut sistem nastavio put do titule. Meč u četvrtfinalu, zatim plej-of serija u osmini finala i posljednji mečevi u ligaškom dijelu bili su izuzetno plodonosni za Mesija.

Na posljednjih sedam utakmica u dresu Intera iz Majamija, od 25 golova koje je taj klub postigao, Lionel Mesi je učestvovao u 22! Sedam utakmica tima sa Floride Lionel Mesi obilježio je sa 11 golova i 11 asistencija, što su brojke kakvih se ne bi postidio ni kada je bio na vrhuncu karijere. Dodajte na to još jedan gol i tri asistencije u dresu Argentine, da bi slika bila potpuna.

Posljednjih devet mečeva Lionela Mesija