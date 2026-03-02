Borac bez Lane Lončar i Ivane Bobić poklekao u Mostaru

Poraz "osica" na gostovanju u Hercegovini.

Oslabljene neigranjem Lane Lončar i Ivane Bobić, rukometašice Borca doživjele su poraz na gostovanju Zrinjskom. Mostarke su zabilježile pobjedu rezultatom 33:29, pa crveno-plave na drugoj poziciji sada kasne dva boda za prvoplasiranim Hadžićima, uz meč više.

Uvodni minuti pripali su domaćem sastavu, koji je došao do 3:0, ali se Borac ubrzo konsolidao i u 9. minutu prvi put došao do prednosti (5:6). Uspostavio je gostujući tim potom kontrolu i došao do plus dva (12:14) devet minuta prije odlaska na odmor, dok je u 26. minutu banjalučka ekipa bila četiri koraka ispred Mostarki (13:17).

Uslijedio je, međutim, potpuni pad u igri Borca, koji do kraja prvog i u prvih 10 minuta nastavka nije uspio da pogodi!? Za to vrijeme, domaći tim je 8 puta zatresao mrežu i došao do kapitala od četiri gola (21:17), koliko je imao i na ulasku u posljednjih 10 minuta (26:22).

Borac se nije predavao, pa je tako u 55. minutu izjednačio rezultat (28:28), ali je preokret izostao. U narednom napadu je Zrinjski postigao pogodak i stekao igrača više, što je u preostalom vremenu u potpunosti iskoristio i ostvario šesti trijumf u sezoni.

Borac je, sa druge strane, uknjižio treći poraz.

TABELA: Hadžići 22, Borac 20, Krivaja 16, Krajina 16, Zrinjski 12, Goražde 11, Grude 9, Izviđač 4, Ilidža 2.

