Čitaoci reporteri

Drama u Banjaluci i pobjeda Borca! "Osice" u posljednjim sekundama srušile Izviđač, 20 golova Milane Railić!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Nevjerovatna završnica duela u dvorani "Centar".

ŽRK Borac ŽRK Izviđač 40 39 20 golova Milane Railić Izvor: ŽRK Borac/promo

Rukometašice Borca su poslije izuzetno dramatične završnice trijumfovale nad Izviđačem!

S obzirom na igračicu manje na terenu, gošće iz Ljubuškog su u svoj posljednji napad na utakmici ušle bez golmana. Napadale su "7 na 6" i uspjele da pogode za 39:39 na 9 sekundi do kraja, ali su crveno-plave potom odigrale brzi centar te iskoristile činjenicu da je gol bio prazan.

Na kraju je u junaka utakmice izrasla Milana Railić, kojoj je pogodak tik prije posljednjeg oglašavanja sirene bio čak 20. na utakmici!?

Nije djelovalo da će biti drame u ovom duelu nakon što je Borac prvo poluvrijeme završio razlikom od pet golova (19:14). Na istom odstojanju su Banjalučanke bile i 12 minuta prije kraja (31:26), ali je Izviđač uspio da se vrati u život i zakomplikuje situaciju na terenu dvorane Centar.

Borac je na 100 sekundi do kraja meča imao dva gola prednosti, činilo se da je slomio otpor gostujućeg sastava, se pokazalo da bez dramatične završnice nije moglo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

ŽRK Borac Rukomet Rukometna liga BiH ŽRK Izviđač Milana Railić

