Prvi poraz Borca u 2026. godini: "Osice" bez Milane Railić poklekle u Grudama

Grude su trijumfovale razlikom od pet golova.

Izvor: ŽRK Borac/promo

Rukometašice Borca uknjižile su ovog vikenda prvi poraz u 2026. godini.

Nakon što su u prva dva kola nastavka sezone porazile Goražde (29:37) i Krajinu (39:29), "osice" su doživjele neuspjeh u Grudama, rezultatom 36:31. Tako su poslije 12. kola na drugom mjestu sa 18 bodova, koliko imaju i prvoplasirani Hadžići, uz napomenu da sarajevski tim ima utakmicu manje.

Grude i Borac bili su nakon prvih 30 minuta u egalu (15:15), a onda se kao presudan ispostavio 35. minut. Na tribine je zbog trećeg isključenja morala da se preseli Milana Railić, što je do kraja susreta bio nenadoknadiv gubitak za banjalučki tim, koji bez udarne igle tima nije uspio da zabilježi trijumf na jednom od najtežih gostovanja u ligi.

Do tog trenutka, Milana Railić je postigla pet pogodaka. Zahvaljujući tom učinku, bila je uz Sandru Đurašinović drugi strijelac tima, dok je prvo ime banjalučkog sastava u dvorani "Bili brig" bila Lana Lončar sa sedam golova. U domaćem taboru briljirala je Simona Vasileva sa 11 pogodaka.

PREMIJER LIGA BiH – 12. kolo

Izviđač – Krivaja 33:42

Grude – Borac 36:31

Krajina – Ilidža 41:33

Goražde – Hadžići 24:35

TABELA: Hadžići 18, Borac 18, Krivaja 14, Krajina 14, Goražde 11, Zrinjski 10, Grude 7, Ilidža 2, Izviđač 2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)