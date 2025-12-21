Nagrada za sjajne rezultate: Četiri rukometašice Borca dobile poziv u kadetsku reprezentaciju BiH!

Veliko priznanje za banjalučki klub.

Izvor: ŽRK Borac

Ženski rukometni klub Borac stavio je sinoć tačku na jesenji dio sezone. I to na sjajan način, pošto su "osice" nakon preokreta trijumfovale u Hadžićima (21:22), braniocem titule u Premijer ligi BiH, pa će tako 2026. godinu dočekati bodovno izjednačene na vrhu sa sinoćnjim rivalom.

Kao nagrada za sjajne partije podmlađenog tima, kojim od ove sezone komanduje dugogodišnji trener u omladinskoj školi Sanja Trnjak – Veselić, na klupu adresu je stigao poziv u kadetsku reprezentaciju za čak četiri igračice! Radi se, naime, o Nataši Milovanović, Ani Veselić, Minji Grahovac i Tamari Pejić, koje su od ove takmičarske godine priključene prvom timu.

"Sa velikim ponosom objavljujemo da je naš predan rad i kontinuirano ulaganje u mlade igračice prepoznat od strane selektora kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine, gospodina Fuada Mahmutovića. Ovo priznanje je dokaz kvaliteta rada u našem klubu, ali i nagrada za trud, disciplinu i posvećenost koje ove djevojke svakodnevno pokazuju na treninzima i utakmicama. Iskrene čestitke našim mladim reprezentativkama! Ponosni smo na vas i želimo vam mnogo sreće i uspjeha u dresu reprezentacije!", istaknuto je iz banjalučkog kluba.

(mondo.ba)