Peta pobjeda "osica"! Rukometašice Zrinjskog bez šansi u Banjaluci

Novi trijumf rukometašica Borca.

Izvor: Promo/ŽRK Borac

„Osice“ su još jednom demonstrirale sile u dvorani „Borik“ u Banjaluci i nijednog trenutka gošće nisu mogle da dovedu u pitanje novu ubjedljivu pobjedu Banjalučanki, koje su nastavile makasimalan učinak u novoj sezoni – 33:26.

Rukometašice Borca su do pete pobjede u sezoni stigle protiv Zrinjskog, a već nakon prvih 30 minuta bila je jasno kako Mostarke neće uspjeti prekinuti pobjednički niz domaćih rukometašica s obzirom da „oscice“ imale pet golova prednosti (17:12).

Do kraja meča, Borac je uspio da uveća prednost za još dva gola predvođen sjajnom Lanom Lončar koja je večeras postigla osam golova. Po jedan pogodak manje postigle su Milana Railić, Slađana Andrić i Ivana Bobić.

U ekipi Zrinjskog najefikasnija je bila Ivana Rozić sa devet golova.

Rukometašice Borca će u narednom kolu gostovati kod ekipe Krivaje.