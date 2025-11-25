logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Peta pobjeda "osica"! Rukometašice Zrinjskog bez šansi u Banjaluci

Peta pobjeda "osica"! Rukometašice Zrinjskog bez šansi u Banjaluci

Autor Haris Krhalić
0

Novi trijumf rukometašica Borca.

žrk borac Izvor: Promo/ŽRK Borac

„Osice“ su još jednom demonstrirale sile u dvorani „Borik“ u Banjaluci i nijednog trenutka gošće nisu mogle da dovedu u pitanje novu ubjedljivu pobjedu Banjalučanki, koje su nastavile makasimalan učinak u novoj sezoni – 33:26.

Rukometašice Borca su do pete pobjede u sezoni stigle protiv Zrinjskog, a već nakon prvih 30 minuta bila je jasno kako Mostarke neće uspjeti prekinuti pobjednički niz domaćih rukometašica s obzirom da „oscice“ imale pet golova prednosti (17:12).

Do kraja meča, Borac je uspio da uveća prednost za još dva gola predvođen sjajnom Lanom Lončar koja je večeras postigla osam golova. Po jedan pogodak manje postigle su Milana Railić, Slađana Andrić i Ivana Bobić.

U ekipi Zrinjskog najefikasnija je bila Ivana Rozić sa devet golova.

Rukometašice Borca će u narednom kolu gostovati kod ekipe Krivaje.

Pogledajte

00:09
ŽRK Borac
Izvor: PROMO/ŽRK Borac
Izvor: PROMO/ŽRK Borac

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet ŽRK Borac Rukometna liga BiH ŽRK Zrinjski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC