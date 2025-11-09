"Osice" demonstrirale silu! Grude bez šanse u Banjaluci

Rukometašice Borca deklasirale su Grude u trećem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine za lidersku poziciju na tabeli.

Izvor: ŽRK Borac

„Osice“ su demonstrirale sile u dvorani „Borik“ u Banjaluci i nijednog trenutka gošće nisu mogle da dovedu u pitanje novu ubjedljivu pobjedu Banjalučanki, koje su nastavile makasimalan učinak u novoj sezoni - 34:26 (17:8)

Poslije prvih 15 minuta bilo je praktično riješeno pitanje pobjednika s obzirom da su izabranice Sanje Veselić Trnjak stekle prednost od 10:1, dvocifrena prednost je prvi put bila u 20. minutu (13:3), a na odmor se otišlo s prednošću banjalučke ekipe od 17:8.

Bez većih problema su domaće igrače čuvale ogromnu prednost, dodatno je povećale, da bi u finišu gošće koliko-toliko ublažile poraz, a Banjalučanke stigle do trećeg trijumfa iz isto toliko utakmica.

Najefikasnija u domaćem taboru bila je Milana Railić sa osam golova, Lana Lončar upisala je sedam, a Slađana Andrić pogodak manje. Maestralnu partiju imala je i golman Borca Dragana Vukosavljević sa 20 odbrana.

Najbolje kod gošći iz Hercegovine bile su Azra Letić i Simona Vasileva sa su po šest pogodaka.

