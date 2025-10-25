logo
"Osice" ubjedljive na startu sezone - upriličen oproštaj za Helenu Ćurić!

"Osice" ubjedljive na startu sezone - upriličen oproštaj za Helenu Ćurić!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Banjalučke rukometašice na plus 11 u prvom kolu. Helena Ćurić završila karijeru.

Rukomet ŽRK Borac ŽRK Goražde Izvor: ŽRK Borac

Rukometašice Borca uspješno su započele novu premijerligašku sezonu.

Na debiju Sanje Veselić, "osice" su ubjedljivo trijumfovale nad ekipom Goražda, rezultatom 33:22, nagovijestivši ovakav rasplet već u prvom poluvremenu.

Izvor: ŽRK Borac

Bio je plus šest za domaće igračice (17:11), koje su u nastavku dokazale da su u ovom trenutku mnogo kvalitetnije od protivničkog tima.

Banjalučki tim predvodile su u ovom duelu novi kapiten Ivana Bobić i Milana Railić sa po osam golova, dok je Sandra Đurašinović postigla šest.

Isto toliko je u gostujućoj ekipi uknjižila Ajla Alikadić, dok je Ena Kostić pet puta zatresla Borčevu mrežu.

Oproštaj Helene Ćurić

Večerašnja utakmica bila je više nego emotivna za Helenu Ćurić, koja je iz privatnih razloga odlučila da stavi tačku na igračku karijeru.

Prošlosezonskom kapitenu "osica" prigodne poklone, buket cvijeća i uramljeni dres kluba, uručili su direktor Darko Savić i Ivana Bobić.

(mondo.ba)

Tagovi

Rukomet Rukometna liga BiH ŽRK Borac ŽRK Goražde Helena Ćurić

