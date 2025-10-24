Osmijesi i zadovoljstvo zbog početka nove sezone u ženskom rukometu: ŽRK Borac startuje protiv Goražda

Ženski rukometni klub Borac u subotu počinje novu sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv ekipe Goražda u Banjaluci.

Poslije odgađanja od mjesec dana, konačno počinje nova sezona u ženskom rukometu BiH!

Na konferenciji za medije u dvorani "Borik", predstavnici banjalučkog kluba u dobrom raspoloženju su istakli spremnost ekipe i optimizam pred početak sezone u kojoj će, prema tvrdnjama klupskog funkcionera Darka Savića, ŽRK Borac jurišati na plasman u evropska takmičenja.

Trenerica banjalučkog tima Sanja Veselić Trnjak, koja ove sezone preuzima kormilo prvog tima nakon sedam godina rada s mlađim selekcijama, izrazila je zadovoljstvo zbog kraja trosmjesečnih priprema.

"Djevojke su me dobro prihvatile, radimo intenzivno već tri mjeseca. Jedva čekamo utakmicu protiv Goražda, kvalitetne i nepredvidive ekipe. Pristupamo bez potcjenjivanja, s punom energijom i borbom od prvog do 60. minuta. Kakav god da bude ishod, stalno ponavljam djevojkama staru izreku: ' U pobjedi se ne ponesi, u porazu se ne ponizi'. To će biti naš moto", rekla je Veselić, naglašavajući važnost borbenosti i discipline.

Nova kapitenka "osica" Ivana Bobić, koja je kako je istakao direktor Savić, izabrana "demokratskim glasanjem na njegov prijedlog", dodala je da je pripremni period bio dug i naporan, ali da su djevojke motivisane.

"Goražde je nezgodan protivnik, ali ako ispoštujemo dogovor s trenericom i damo maksimum, vjerujem da ćemo ostvariti povoljan rezultat".

Bobić, koja igra na poziciji lijevog beka, istakla je i ulogu starijih igračica u podršci mlađim članicama, od kojih čak devet dolazi iz druge ekipe, spremnih da upišu i prve nastupe u Premijer ligi BiH.

Njeno mišljenje dijeli i Milana Railić, rukometašica ŽRK Borac, koja takođe smatra da ako bude ispoštovan dogovor, bodovi će ostati u Banjaluci.

"Vjerujem da će meč biti završen u našu korist", rekla je Railić i izrazila nadu da će je u predstojećoj sezoni zaobići povrede s obzirom da je prethodne godine imala dosta zdravstvenih problema.

Takođe, na kraju je istakla da će biti podrška mlađim saigračicama, koje bi trebale da već sutra upišu i svoje prve premijerligaške minute.

"Potrudićemo se da napravimo razliku kako bi i one dobile šansu protiv Goražda", zaključila je srednji bek Banjalučanki.

Utakmica protiv Goražda biće posebna i zbog oproštaja od bivše kapitenke Helene Ćurić, koja je zbog udaje i trudnoće završila igračku karijeru. Klub je za nju pripremio prigodne poklone, što će dodatno obilježiti predstojeću utakmicu.

m:tel novi generalni sponzor "osica"

ŽRK Borac ulazi u novu sezonu Premijer lige BiH s osiguranim finansijskim zaleđem zahvaljujući novom generalnom sponzoru, kompaniji m:tel.

Direktor banjalučkog kluba Darko Savić istakao je značaj ove podrške za stabilnost kluba.

"Prošlu sezonu završili smo bez dugova, što je rijetkost. Nemamo zaostalih obaveza za plate, poreze, doprinose, prevoz ili hranu. Novi generalni sponzor m:tel prepoznao je naš rad i trud, što nam daje dodatnu sigurnost", izjavio je Savić, dodavši da je klub prethodne dvije sezone funkcionisao bez generalnog sponzora, što je bio veliki izazov.

Utakmica između Borca i Goražda igra se u subotu u banjalučkoj dvorani "Centar" s početkom u 18.00.

