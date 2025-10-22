Junak Borca spustio "roletnu" pa zasluženo primao pohvale: Izviđač je uvijek inspiracija!

"Moram da istaknem rad našeg stručnog štaba, trenera Mikića i Malinovića. Svi smo dali puni doprinos, energija je fantastična", rekao je golman Borca Nebojša Grahovac poslije pobjede nad Izviđačem.

Izvor: Facebook/RK Sloboda Tuzla

Banjalučki Borac srušio je šampiona! Crveno-plavi su nakon subotnje pobjede nad Maglajem u srijedu uveče u dvorani Centar u Banjaluci sa 37:29.

Junak Borca bio je golman Nebojša Grahovac koji je sa 21 odbranom terorisao protivnike, a svom timu dao dodatno samopouzdanje i motivaciju.

"Meni je stvarno zadovoljstvo igrati protiv ekipa kao što je izviđač. To su pravi šampioni i onda je nekako inspiracija veća, ne potcjenjujući ostale ekipe. Ljudi su gospodski i kada izgube i kada pobijede, svaka im čast. Hvala njihovom treneru na pohvalama na moj račun. Moram da istaknem prije svega učinak našeg stručnog štaba. Možda se to ne vidi, ali moram da istaknem Mirka Mikića i Djeana Malinovića, fantastični ljudi prije svega, a onda i stratezi. Kao i ostali momci, dali su puni doprinos, možda vi to ne vidite, ali je enrgija fantastična kod svih. Čak i oni koji su sjedili na klupi i nisu ulazili, dali su nam energiju", istakao je Grahovac.

Iako najiskusniji Grahovac na startu sezone igra kao u najboljim danima.

"Spremam se za olimpijski ciklus. Šalim se. Stvarno je zadovoljstvo kada je lijepa atmosfera među nama i kada to funkcioniše, onda je to meni zadovoljstvo, a rekao sam da ću braniti dok je zdravlja i motivacije. I jedno i drugo je tu“, rekao je on.

Svoju sjajnu partiju na golu zaokružio je i jednim postignutim pogotkom.

"To je trenutak inspiracije, ne radim niti to vježbam često, ali uspjelo je“, prokomentarisao je Grahovac.