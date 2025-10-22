logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Junak Borca spustio "roletnu" pa zasluženo primao pohvale: Izviđač je uvijek inspiracija!

Junak Borca spustio "roletnu" pa zasluženo primao pohvale: Izviđač je uvijek inspiracija!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"Moram da istaknem rad našeg stručnog štaba, trenera Mikića i Malinovića. Svi smo dali puni doprinos, energija je fantastična", rekao je golman Borca Nebojša Grahovac poslije pobjede nad Izviđačem.

Nebojša Grahovac poslije utakmice Borac Izviđač Izvor: Facebook/RK Sloboda Tuzla

Banjalučki Borac srušio je šampiona! Crveno-plavi su nakon subotnje pobjede nad Maglajem u srijedu uveče u dvorani Centar u Banjaluci sa 37:29.

Junak Borca bio je golman Nebojša Grahovac koji je sa 21 odbranom terorisao protivnike, a svom timu dao dodatno samopouzdanje i motivaciju.

"Meni je stvarno zadovoljstvo igrati protiv ekipa kao što je izviđač. To su pravi šampioni i onda je nekako inspiracija veća, ne potcjenjujući ostale ekipe. Ljudi su gospodski i kada izgube i kada pobijede, svaka im čast. Hvala njihovom treneru na pohvalama na moj račun. Moram da istaknem prije svega učinak našeg stručnog štaba. Možda se to ne vidi, ali moram da istaknem Mirka Mikića i Djeana Malinovića, fantastični ljudi prije svega, a onda i stratezi. Kao i ostali momci, dali su puni doprinos, možda vi to ne vidite, ali je enrgija fantastična kod svih. Čak i oni koji su sjedili na klupi i nisu ulazili, dali su nam energiju", istakao je Grahovac.

Iako najiskusniji Grahovac na startu sezone igra kao u najboljim danima.

"Spremam se za olimpijski ciklus. Šalim se. Stvarno je zadovoljstvo kada je lijepa atmosfera među nama i kada to funkcioniše, onda je to meni zadovoljstvo, a rekao sam da ću braniti dok je zdravlja i motivacije. I jedno i drugo je tu“, rekao je on.

Svoju sjajnu partiju na golu zaokružio je i jednim postignutim pogotkom.

"To je trenutak inspiracije, ne radim niti to vježbam često, ali uspjelo je“, prokomentarisao je Grahovac.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nebojša Grahovac Rukomet RK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC