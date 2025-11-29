ŽRK Borac savladan nakon pet vezanih trijumfa: Prvi poraz "osica" u novoj sezoni

Igračice Borca poražene su u duelu sa Krivajom (30:28).

Rukometašice Borca uknjižile su ovog vikenda prvi poraz u novoj premijerligaškoj sezoni. Nakon pet vezanih pobjeda, igračice Sanje Veselić poražene su u Zavidovićima, u duelu sa Krivajom, rezultatom 30:28.

"Osice" su bile u sjajnom ritmu od početka sezone pod vođstvom novog trenera. Redom su padale ekipe Goražda (33:22), Krajine (27:33), Gruda (34:26), Izviđača (29:44) i Zrinjskog (33:26), ali je Krivaja stopirala sjajnu seriju crveno-plavih, koje su slobodne u narednom kolu, koje se igra sljedećeg vikenda.

Takmičarskim obavezama vraćaju se sredinom decembra, kada će dočekati ekipu Ilidže, dok će prije zimske pauze odmjeriti snage i sa Hadžićima na gostujućem terenu, u derbiju polusezone.

PREMIJER LIGA BiH – 6. kolo

Izviđač – Hadžići 23:39

Zrinjski – Ilidža 31:19

Krivaja – Borac 30:28

Grude – Goražde

Krajina slobodna.

TABELA: Hadžići 10, Borac 10, Krivaja 6, Zrinjski 6, Krajina 4, Goražde 4, Grude 2, Ilidža 2, Izviđač 2.

