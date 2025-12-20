logo
ŽRK Borac srušio šampiona BiH! "Osice" nadoknadile -5 i slavile u Hadžićima na kraju polusezone

ŽRK Borac srušio šampiona BiH! "Osice" nadoknadile -5 i slavile u Hadžićima na kraju polusezone

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
Igračice Sanje Veselić su napravile veliki preokret i trijumfovale u Hadžićima nad braniocem titule.

ŽRK Borac poslije pet godina pobijedio u Hadžićima Izvor: ŽRK Borac

Veliki preokret ostvarile su rukometašice Borca u Hadžićima i upisale veoma važan trijumf u duelu sa braniocem titule!

Aktuelni šampion BiH je dvadesetak minuta prije kraja derbija 9. kola bio u prednosti od pet golova (19:14). Djelovalo je u tim trenucima da igračice Alme Hadžović u potpunosti kontrolišu dešavanja na terenu, ali je podmlađeni banjalučki tim u posljednjoj trećini meča "u rezervi" našao snagu za preokret i prvu pobjedu Borca na ovom terenu nakon pet godina.

Izvor: ŽRK Borac

Ivana Bobić je bila prvo ime u Borcu sa šest pogodaka. Po pet su postigle Milana Railić i Lara Bijelić, dok je četiri dodala Slađana Andrić. Mjesto na listi strijelaca našla je i Lana Lončar, koja je postigla preostala dva pogotka.

U ekipi Hadžića, briljirala je Dejana Kulić, jedina na terenu sa dvocifrenim brojem "recki" (10).

Poslije ovakvog ishoda, Hadžići i Borac završavaju prvi dio sezone bodovno izjednačeni (14), ali je branilac trona u prednosti zbog bolje gol-razlike (Hadžići +87, Borac +56).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

ŽRK Borac Rukomet Rukometna liga BiH ŽRK Hadžići

