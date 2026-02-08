"Osice" deklasirale Krajinu i preuzele prvo mjesto!

ŽRK Borac je trijumfovao nad Cazinjankama i stigao do liderske pozicije.

Izvor: ŽRK Borac

Rukometašice Borca lako su izašle na kraj sa cazinskom Krajinom u okviru 11. kola Premijer lige BiH. Igračice Sanje Veselić trijumfovale su razlikom od 10 golova (39:29), po koliko su u pobjedničkom taboru postigle Sara Lončar i Milana Railić. Odličnu partiju uknjižila je i golman Dragana Vukosavljević, koja je odbranila 16 udaraca protivničkih igračica.

Već do odlaska na odmor Borac je odveo meč u željenom smjeru, došavši do plus šest (19:13), nakon čega je rutinski odradio započeti posao.

Time su Banjalučanke preuzele prvo mjesto sa 18 bodova, dva više od ekipe Hadžića, koja je bila slobodna u ovom kolu.

U narednoj rundi, Borac će biti gost Gruda.

TABELA: Borac 18, Hadžići 16, Krivaja 12, Krajina 12, Goražde 11, Zrinjski 10, Grude 5, Ilidža 2, Izviđač 2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)