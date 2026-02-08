logo
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

"Osice" deklasirale Krajinu i preuzele prvo mjesto!

Dragan Šutvić
ŽRK Borac je trijumfovao nad Cazinjankama i stigao do liderske pozicije.

ŽRK Borac pobijedio Krajinu i preuzeo prvo mjesto Izvor: ŽRK Borac

Rukometašice Borca lako su izašle na kraj sa cazinskom Krajinom u okviru 11. kola Premijer lige BiH. Igračice Sanje Veselić trijumfovale su razlikom od 10 golova (39:29), po koliko su u pobjedničkom taboru postigle Sara Lončar i Milana Railić. Odličnu partiju uknjižila je i golman Dragana Vukosavljević, koja je odbranila 16 udaraca protivničkih igračica.

Već do odlaska na odmor Borac je odveo meč u željenom smjeru, došavši do plus šest (19:13), nakon čega je rutinski odradio započeti posao.

Time su Banjalučanke preuzele prvo mjesto sa 18 bodova, dva više od ekipe Hadžića, koja je bila slobodna u ovom kolu.

U narednoj rundi, Borac će biti gost Gruda.

TABELA: Borac 18, Hadžići 16, Krivaja 12, Krajina 12, Goražde 11, Zrinjski 10, Grude 5, Ilidža 2, Izviđač 2.

Tagovi

ŽRK Borac Rukomet Rukometna liga BiH

