Ubjedljiva pobjeda "osica" u Goraždu na startu proljećnog dijela sezone

Rukometašice Borca odlično su u subotu počele proljećni dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/Ženski rukometni klub Borac

Banjalučanke su drugi dio sezone otvorile na najbolji mogući način - ubjedljivom pobjedom u Goraždu rezultatom 29:37 (12:18).

Utakmica 10. kola je praktično bila riješena već u 15. minutu kada su "osice" stekle ogromnih "plus osam" (3:11), a do kraja nisu dopustile ni najmanju nadu domaćim igračicama da mogu napraviti preokret.

Najzaslužnije za siguran trijumf bili se Ivana Bobić i Lana Lončar sa po devet postignutih pogodaka, dva manje zabilježila je Milana Railić, dok je sa šest golova pobjedi doprinijela i Sandra Đurašinović.

U listu strijelaca su se još upisale Ana Veselić (3), Slađana Andrić (2) i Nataša Milovanović (1).

U narednom susretu, tim iz Banjaluke će biti domaćin ekipi Krajine iz Cazina.

(MONDO)