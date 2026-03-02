Zbog Lalatovića se u Novom Pazaru sanja Evropa!

Trenerski mandat Nenada Lalatovića u Novom Pazaru donosi radost cijelom gradu, jer srpski stručnjak ima maksimalan učinak nakon tri veoma teška meča.

Izvor: MN PRESS

Ostalo je da se odigra samo još jedna utakmica prije nego što se kompletira 25. kolo Superlige, peto koje se igra u proljećnom dijelu sezone. Crvena zvezda je tokom posljednjih nekoliko nedjelja preuzela prvo mjesto na tabeli i napravila razliku u odnosu na pratioce, niški Radnički je hit zbog grčkog stručnjaka Takisa Lemonisa koji niže pobjede, ali ne treba smetnuti sa uma ni posao koji Nenad Lalatović radi na klupi Novog Pazara!

Fudbaleri Novog Pazara jesenji dio prvenstva završili su porazom od Radnika iz Surdulice (1:0), a proljećni počeli remijem protiv Spartaka iz Subotice (2:2). Bili su to rezultati koji nisu oslikavali ambicije kluba, da bi se situacija dodatno zakomplikovala nakon odlaska Vladimira Gaćinovića koji je zbog zdravstvenih problema morao da se povuče. Bez njega na klupi Novi Pazar je deklasiran u Beogradu protiv Crvene zvezde (5:0). Već tada se nagovještavalo da bi Lalatović mogao da bude naredni šef struke...

Tokom prethodnih nekoliko godina, Nenad Lalatović je često izjavljivao kako bi volio da radi u Novom Pazaru, jer mu je temperament tamošnjih navijača blizak, jer grad živi za svoj klub i jer su tribine punije nego u ostatku Srbije. Odmah na predstavljanju rekao je da bi volio da osvoji Kup Srbije - što će biti teško jer je Zvezda rival u četvrtfinalu. Prije tog meča, Lalatović je počeo da pravi čuda u Superligi Srbije.

Ako ne računamo Crvenu zvezdu koja ima maksimalan učinak u pet proljećnih kola, samo Radnički iz Niša i Novi Pazar imaju po tri pobjede u nizu - od trenutka kada je Nenad Lalatović preuzeo ekipu Novog Pazara. Istina, Lalatovićev tim je u tom periodu imao daleko teži raspored od tima iz Niša.

Dok su Nišlije uzimale bodove Napretku, IMT-u i Javoru - ekipama koje su među posljednjih pet na tabeli - Novi Pazar je pobjeđivao OFK Beograd, Vojvodinu i TSC iz Bačke Topole. Sve su to timovi koji pretenduju na mjesto u plej-ofu, a neki su već počeli da kalkulišu i oko izlaska na evropsku scenu narednog ljeta. Međutim, protiv Lalatovićevog Novog Pazara ostali su praznih šaka.

Partizan i Vojvodina su u prethodna tri kola osvojili po tri boda, pa je Novi Pazar uspio da im se približi na tabeli. Takođe, Lalatovićev tim je sada četvrti u Superligi jer su uspešan period iskoristili da preteknu Železničar iz Pančeva koji je u istom periodu osvojio četiri boda. Isti učinak, odnosno četiri osvojena boda, imaju Čukarički i OFK Beograd, timovi koji se bore za mjesta u plej-ofu.

Prije samo nekoliko nedjelja bilo je mnogo onih koji su sumnjali u tandem Novi Pazar - Nenad Lalatović. Srpski stručnjak nije se najbolje snašao u haotičnoj atmosferi koja ga je dočekala kada je preuzeo Budućnost iz Podgorice, a zatim ni rad u Mladosti iz Lučana nije bio njegova najbolja predstava. Mnogi su Nenada Lalatovića otpisali već tada, prije nego što je preuzeo komandu nad Novim Pazarom. A onda je "Bog sačuvao Lalata svog", pa tim iz grada na Jošanici ponovo ide ka mjestu u evropskim kvalifikacijama.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!