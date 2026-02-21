Evrogol u Novom Sadu: Driton Camaj dao gol za TV špice i otrčao u zagrljaj Nenada Lalatovića

Driton Camaj postigao je fenomenalan pogodak za Novi Pazar protiv Vojvodine i odmah je potrčao u zagrljaj Nenadu Lalatoviću.

Vojvodina i Novi Pazar igraju jedan od derbija kola u Superligi. Meč je počeo na spektakularan način, evrogolom Dritona Camaja u 10. minutu utakmice. Dao je gol za TV špice i potrčao pravo u zagrljaj Nenadu Lalatoviću.

Crnogorski fudbaler izveo je pravu majstoriju na startu utakmice i to mu je četvrti gol na četiri utakmice u dresu Novog Pazara. Dva je dao Spartaku, jedan OFK Beogradu i sada i Vojvodini.

