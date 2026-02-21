logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evrogol u Novom Sadu: Driton Camaj dao gol za TV špice i otrčao u zagrljaj Nenada Lalatovića

Evrogol u Novom Sadu: Driton Camaj dao gol za TV špice i otrčao u zagrljaj Nenada Lalatovića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Driton Camaj postigao je fenomenalan pogodak za Novi Pazar protiv Vojvodine i odmah je potrčao u zagrljaj Nenadu Lalatoviću.

Vojvodina Novi Pazar gol Dritona Camaja Izvor: Printscreen/Arena Sport

Vojvodina i Novi Pazar igraju jedan od derbija kola u Superligi. Meč je počeo na spektakularan način, evrogolom Dritona Camaja u 10. minutu utakmice. Dao je gol za TV špice i potrčao pravo u zagrljaj Nenadu Lalatoviću.

Crnogorski fudbaler izveo je pravu majstoriju na startu utakmice i to mu je četvrti gol na četiri utakmice u dresu Novog Pazara. Dva je dao Spartaku, jedan OFK Beogradu i sada i Vojvodini.

Pogledajte i kako je sve to izgledalo u Novom Sadu:

Pogledajte

00:44
Driton Camaj gol za Novi Pazar protiv Vojvodine
Izvor: Arena Sport 10
Izvor: Arena Sport 10

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina FK Novi Pazar fudbal Superliga Srbije Nenad Lalatović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC