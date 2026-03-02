Diriguje Taki(s), a cijeli Niš igra sirtaki: Radnički je zbog Grka hit u Superligi Srbije

Zbog grčkog trenera Takisa Lemonisa niški Radnički je hit Superlige u proljećnom dijelu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Radničkog iz Niša savladali su Javor iz Ivanjice (1:0) u 25. kolu Superlige, a jedini gol na meču postigao je Radomir Milosavljević. Iskusni vezni fudbaler odlično je pratio veoma dobru akciju tima iz Niša, a zatim i obradovao navijače na Čairu koji ovog proljeća mogu da uživaju u dobrom fudbalu i osvajanju bodova.

Bio je ovo četvrti uzastopni trijumf za ekipu grčkog stručnjaka Takisa Lemonisa, koji je na polusezoni preuzeo kontrolu nad Radničkim. Pod njegovom komandom Radnički je sa igračem manje remizirao u Humskoj, a zatim savladao kragujevački Radnički, Napredak iz Kruševca, IMT i na kraju Javor!

Možda Radnički iz Niša još uvijek ne igra najljepši fudbal u Srbiji, ali je za tim sa Čaira izuzetno bitno da osvaja bodove. Prije samo nekoliko nedjelja nalazili su se u veoma teškoj situaciji i borili su se za izlazak iz zone ispadanja, a sada sasvim opravdano mogu da se nadaju mjestu u plej-ofu elitnog ranga domaćeg fudbala.

Pokazalo se da je klub iz Niša napravio pravi potez kada je angažovao Lemonisa, igračku i trenersku legendu Olimpijakosa iz Pireja. Sa crveno-bijelim timom svojevremeno je osvojio pet šampionskih titula dok je bio fudbaler i još četiri kao šef stručnog štaba, dok je do šampionske titule na Kipru predvodio Omoniju.

Nakon što je napravio pauzu od gotovo osam godina u trenerskoj karijeri, Takis Lemonis je u decembru potpuno neočekivano preuzeo Radnički iz Niša, sa kojim ovog proljeća pravi čuda. Na pet mečeva u domaćem prvenstvu ima 13 osvojenih bodova.

