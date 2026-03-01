Postoje razmirice među čelnicima Partizana: Rasim Ljajić otkrio detalje poslije novog poraza

Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić govorio o problemima koji postoje u klubu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana upisali su drugi uzastopni poraz u Superligi Srbije - nakon neuspjeha protiv Crvene zvezde (0:3) zbog kojeg je otpušten Nenad Stojaković, novi trener Damir Čakar debitovao je porazom od OFK Beograda (1:2). Zbog toga je Partizan još dalje od šampionske titule, a nad stadionom u Humskoj orilo se "Mijate, odlazi" i "Uprava napolje".

Dan kasnije o dešavanjima u Partizanu, ali i na stadionu u Humskoj, oglasio se Rasim Ljajić. Predsjednik Partizana prokomentarisao je situaciju u kojoj se sada nalazi ekipa i otkrio da postoje problemi unutar uprave kluba - što je u prethodnom periodu moglo da se nasluti.

"Što se tiče rezultata u posljednje vrijeme, negdje je bilo i za očekivati. Naravno da nismo srećni zbog toga, ali realno, ova djeca ne mogu da igraju u kontinuitetu cijelo prvenstvo. Znali smo da će biti oscilacija, ali teret svakako ne bi trebalo stavljati na njih. Oni su pokazali da znaju da igraju, oni jesu budućnost Partizana i to nije fraza. Sad imamo krizu igre i krizu rezultata, to je činjenica, imamo nezadovoljstvo navijača i Partizanove javnosti zbog svega toga, pošto smo iz jedne uslovno rečeno 'plus faze', koju smo imali do decembra, ušli u negativan period. To se sve poklopilo i sa razmiricama unutar kluba, različitim gledištima bolje reći. Dugo smo to pokušavali da ostavimo u okviru kuće, da pokušamo da te nesporazume riješimo", rekao je Ljajić za "Informer".

Predsjednik Partizana ističe da su u prethodnom periodu na ekipu uticali i problemi koje imaju čelni ljudi kluba. Jasno je da u vladajućoj garnituri nije sve idealno, odnosno da ima sukoba mišljenja koja su kočila tim iz Humske u prethodnom periodu.

"Kad sam sastavljao privremeni organ, zaista nisam ljude dovodio ni po prijateljskoj niti ličnoj osnovi. Nisam se družio ni sa jednim od ovih ljudi iz uprave, već sam zvao ljude po njihovim karijerama, kompetencijama i sposobnostima da budu u funkciji Partizana. I sad, nažalost, imamo situaciju ovakvu kakvu imamo. I ovo što se dešava u vezi sa upravom i treba koliko je god moguće da držimo po strani. Znam da sve ima efekta po cjelokupnu ekipu, ali naša odgovornost je da pokušamo da se cijeli kolektiv stabilizuje u uslovima koji nisu povoljni", ističe prvi čovjek Partizana.

Ipak, Rasim Ljajić smatra da je ovo prva kriza otkako je nova uprava preuzela Partizan, a da su dosadašnji rezultati, računajući tu i jesenju titulu, bili dovoljni da pokriju sve ostalo što se dešavalo u Humskoj.

"Napravili smo velike rezultate za relativno kratko vrijeme u smislu stabilizacije kluba. Imali smo i pozitivan ambijent uprkos ispadanju iz Kupa i Evrope. Ta jesenja titula pokrivala je sve drugo. Ovo je prva veća kriza koja je nastupila od našeg dolaska. Moramo u okviru uprave da vidimo postoji li način da se iz ove krize izađe. Odnosno, da nađemo način da pomognemo ekipi da se podigne", zaključuje Rasim Ljajić.

Podsjećamo, Partizan nakon 25 odigranih mečeva u Superligi Srbije ima 53 osvojena boda. Četiri boda više i utakmicu manje ima Crvena zvezda koja u 25. kolu domaćeg prvenstva gostuje u Kragujevcu, gdje će imati priliku da dodatno odmakne najvećem rivalu. Sa druge strane, Vojvodina ima isti broj mečeva i četiri boda manje, kao trećeplasirani tim u prvenstvu.